Aquellas personas que estén en la búsqueda de trabajo deben estar atentas a las nuevas propuestas de empleo que ofrecen las diferentes empresas en el país, ya que además del interés por profesionales, también apuestan a sumar gente con poca experiencia o estudios.

Este es el caso de Farmacity, la destacada cadena de salud en Argentina que busca sumar trabajadores a su equipo a la brevedad y en diferentes rubros, lo que hace variar los requisitos para postularse.

Los interesados que tengan experiencia o estudios previos tendrán una amplia variedad de opciones, en tanto que aquellos que cumplan con simples requisitos, como el secundario completo, también encontrarán puestos para postularse.

A la hora de conocer las ofertas de empleo, la empresa detalla los siguientes beneficios: medio día de cumpleaños libre; descuentos corporativos en gimnasios, cines, teatros, viajes, restaurantes, spas y otros rubros; licencias familiares; y descuentos en sucursales de Farmacity, Get The Look, Simplicity y The Food Market.

Conocé las vacantes de empleo en Farmacity

Empleado de farmacia/mostrador

Requisitos

Estudiantes de las carreras de: Farmacia, Bioquímica, Medicina, carreras relacionadas a la salud. O con experiencia previa en mostrador de Farmacia mínimo 6 meses.

Será requisito excluyente contar con título secundario.

Vendedora/Cosmetóloga Part Time

Requisitos

Requerimientos- Educación mínima: Educación Secundaria

Menos de 1 año de experiencia

Edad: entre 18 y 55 años

Disponibilidad de viajar: No

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Analista técnico funcional

Requisitos

Conocimientos funcionales sobre proceso de Capital Humano (preferentemente Success Factors)

Entendimiento de lenguajes de programación (java / Python) o Bases de Datos (SQL).

Ingles nivel intermedio (deseable).

Marco de trabajo en metodologías ágiles

Utilización MS Project, Jira / Microsoft Visual Studio Team System (VSTS).

MS Office avanzado.

Experiencia de al menos de tres años en consultoría como analista funcional de sistemas, mesa de ayuda, y preferentemente haya participación en proyectos de implementación con visión 360 del proceso, mejoras continuas y migraciones con desempeño en distintos tipos de negocios.

Se valorará contar con experiencia en implementación de sistemas de RRHH y el trabajo en equipos ágiles.

Analista de producto shopping

Requisitos

Nuestra búsqueda se orienta hacia estudiantes o profesionales de las carreras de Ingeniería en Sistemas, industrial, programación o afines, y

Deseable contar con experiencia comprobable en :

Diseño web Responsive, UI, UX, IXD, UXI.

Conocimiento de métricas y análisis de datos.

Comprensión sólida y actualizada de las mejores prácticas, desarrollo y tendencias web, móvil, iOS y material design.

Se valorará conocimientos de google analytics, googel search console, vtex, Contar con experiencia trabajando con metodologías ágiles.

Conocimientos de programación, Maquetado HTML5, java y CSS3

Farmacéuticos (para todo el país)

Serán requisitos excluyentes contar con título profesional de Farmacia y Matrícula habilitante.

Conocé cuáles son los sueldos en Farmacity

Si bien cada oferta de trabajo no específica el sueldo, el destacado sitio web Glassdoor deja ver cuáles son los salarios a los que se apunta en las distintas vacantes que hay disponibles en la empresa.

Según indica esta web, un auxiliar de farmacia está recibiendo un sueldo mensual de $141.000; un repositor/cajero, $90.0000; un analista, $125.000; y un farmacéutico, $150.000, entre otros.