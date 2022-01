Como si fuera una caja de pandora, Fede Bal no deja de sorprender. Durante esta semana el actor le estuvo haciendo el aguante a Darío Barassi en el programa líder de la tarde, 100 argentinos dicen. Después de sentirse identificado con una de las preguntas del juego, el hijo de Carmen y Santiago, explico cuál es uno de los traumas que más frustración le genera.

Darío Barassi se tomó sus merecidas vacaciones y la producción decidió llevar a varias figuras del ambiente artístico como Dani "La Chepi", Nazarena Di Serio, Manuela Viale, entre otros, para ocupar la conducción del programa de juegos de preguntas y respuestas del Trece.

El programa no se tomó vacaciones.

En esta última etapa antes de la vuelta del conductor original, quien lo está reemplazando es el actor Federico Bal, quien esta aprovechando esta oportunidad para lucirse en este nuevo rol y el cual lo aleja de su zona de confort. Igualmente, cada intervención del joven es festejada por los participantes y la producción.

Para este nuevo proyecto, el hijo de Carmen Barbieri, se animó a un cambio de look. Se cortó el pelo, no como lo hace habitualmente, sino que se dejó un flequillo. Si bien es algo que se está usando por muchos jugadores de futbol e influencers, es verdad que es algo raro de ver en Bal.

Aunque las preguntas del juego a veces son insólitas, también hay lugar para la identificación. En uno de los últimos programas de la semana, una consigan tirada al aire fue el puntapié para que Fede Bal abriera su corazón y sacara a la luz un tema que lo incomoda desde chico. La pregunta decía ¿A qué lugar se llevan cosas para arreglar? A lo que uno de los participantes dijo “Bicicletería”.

Tras este comentario, el actor dijo “Yo conté el otro día que no sé andar en bici”, pero su descargo no termino ahí. Debido a que uno de los participantes largara una mirada burlona comento “No me mires con esa cara tampoco”. Los demás jugadores también quedaron sorprendidos.

Fede Bal tuvo el apoyo de los fans de 100 argentinos dice.

“Sí, es verdad que no sé andar en bici. Es un problema que tengo de niño, de hace muchos años. Yo sé qué garpa, pero tampoco voy a llorar. ¡Basta!”, cerró con la cuestión Fede. Lo llamo la atención a los seguidores del actor, es que él sabe andar muy bien en skate que es mucho más difícil que manejar una bicicleta.

El hijo de Carmen y Santiago se tomó todo lo vivido con humor, pero dejo en claro que es una de las cosas que le quedan pendientes para aprender en la vida.