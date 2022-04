Este viernes se conoció que Federico Bal se accidentó mientras grababa escenas para la nueva temporada del programa Resto del mundo, que se emite los sábados a la medianoche en la pantalla de El Trece. El actor, de 32 años, se encontraba en Brasil y sufrió fracturas expuestas mientras practicaba parapente.

El accidente de Fede Bal sucedió en la Isla turística Paraty del país vecino cuando el actor, productor y director practicaba parapente. Ese momento se desprendió el motor del planeador y cayó sobre su brazo, según informaron en LAM.

En el programa conducido por Ángel de Brito explicaron que los productores del ciclo a cargo del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se ocuparon de la logística para que se le propiciara la atención médica en Brasil y no en Buenos Aires para evitar el tiempo de demora del vuelo.

"Parece que ese motor se cae y se habla de que le provocó fracturas expuestas, una de ellas en el brazo. Igual está bien, no está grave, pero lamentablemente gritó de dolor", aseguró la "angelita" Pía Shaw.

En las últimas horas se barajó la posibilidad de un traslado a la ciudad de San Pablo para ser operado, la cual queda a cuatro horas de viaje en ruta desde su ubicación actual. "En un momento se habló de traerlo para Buenos Aires, así que están viendo si podía ser en avión para acelerar los tiempos", explicó Shaw.

Fede Bal se encontraba en Brasil desde hace cuatro días. Toda la actividad que venía realizando la compartía en su cuenta de Instagram (balfederico) y esta mañana subió a sus historias nuevas imágenes sobre su estado de salud.

"Todo bien, gracias al mejor equipo", escribió en sus historias de Instagram Fede Bal junto a una foto de él siendo trasladado en una ambulancia a Río de Janeiro para ser operado. Su madre, Carmen Barbieri, se encuentra rumbo a Brasil para acompañarlo.

Desde un primer momento la conductora de Mañanísima estuvo al tanto de la situación y junto a Sofía Aldrey, pareja de Fede, se ocuparon de sacar pasajes lo más rápido posible para estar junto al actor y productor.

Unos meses antes, Bal había celebrado en sus redes sociales su incorporación al ciclo que supo ser conducido por Sergio Goycochea, Iván de Pineda, Liz Solaria y Emilia Attias. "Me puse nervioso. Tengo 32 años y es un programa que vi toda mi vida buscando destinos para conocer", aseguró.

"No lo podía creer. Además, ¡Me encanta viajar! Pensé: 'Qué lindo que me pase a mí'", expresó el ex Master Chef Celebrity.