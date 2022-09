Este día no laborable es relativamente nuevo en el calendario nacional y es uno de los feriados que más sorprendió. Esta regla actúa sobre el gremio de trabajadores más grande del país, que cuenta con más de 1 millón de afiliados, y a sus familias.

La realidad es que mucha gente no sabe que existe, si hay que trabajar o no y si hay que abrir los locales ese día. En esta nota te contamos todo lo que necesitás saber acerca de esta fecha para que no te ocurra ningún imprevisto.

¿Por qué es feriado el 26 de septiembre?

En nuestro país se celebra feriado el 26 de septiembre porque se festeja el Día del Empleado de Comercio. Según comunicó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que lidera Armando Cavalieri, el objetivo fue "que los trabajadores puedan celebrar en dicha fecha, su día, con todos los alcances de la mencionada ley".

¿Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio?

En Argentina hace algunos años se celebra el Día del Empleado de Comercio cada 26 de septiembre porque en esa fecha de 1934 -durante el gobierno del expresidente, Agustín Pedro Justo- fue sancionada la Ley N°11.729, que legisló las relaciones del trabajo.

Para los trabajadores argentinos esa ley fue histórica, debido a que fue la primera en el país que -imitando los cambios laborales que ya ocurrían en países más desarrollados- estableció normas protectoras de la estabilidad en el empleo, como por ejemplo, beneficios vacacionales, garantías por accidentes laborales, entre otros.

Por esa razón, el Día del Empleado de Comercio se estableció en esa fecha por medio de una nueva Ley 26.541, sancionada en noviembre de 2009, y ratificada en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad.

La principal finalidad de este día es el reconocimiento de los logros de los trabajadores y a su conquista laboral que benefició no solo a los que se desempeñan en esta actividad, sino también a todos los trabajadores del sector privado.

¿Es feriado nacional el Día del Empleado de Comercio? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar?

El Día del Empleado de Comercio no es un feriado nacional, pero hay que tener en cuenta que en esa fecha no hay actividad regular en los comercios de todo el país.

Lo cierto es que algunas tiendas no dejan de operar nunca porque prefieren no perder un día laboral, pero aquellas que tienen a sus empleados registrados en el sistema de Seguridad Social y ellos están afiliados a alguno de los sindicatos que nuclea Faecys, deberían no trabajar en el Día del Empleado de Comercio.

Es por eso que, hay que tratar de hacer las compras los días anteriores o posteriores a esta fecha.