Mientras el país atravesaba uno de sus momentos más duros, por la televisión argentina un grupo de niños cantores alegraba las tardes desde el programa Festilindo: un concurso de canto que fue suceso en los años 70 y 80. Del reality salieron grandes nombres como Pablo Ruíz, Laura Miller, Lorena Paola y Florencia Peña, y mientras que muchos de ellos recuerdan su paso con gran cariño, el programa supo esconder sus partes más oscuras.

Inspirado en un programa infantil italiano, Festilindo reunió a un cast de niños, apodados cariñosamente como "grillitos cantores", que se convirtieron en celebridades. Lo que primero comenzó como un certamen pronto se transformó en una tira diaria, y en poco tiempo la productora tomó a los participantes regulares para ir de gira por todo el país.

Los "grillitos cantores" en un show de Neuquén, en 1998. (Instagram: somos.festi)

"Fue una experiencia increíble, recorrimos toda la Argentina y, en mi caso, me hice conocido allí", recordó Pablo Ruiz, uno de los niños cantores que logró trascendencia artística individual luego de su paso por el certamen, en diálogo con La Nación. Mientras la fama que los alcanzó de muy jóvenes fue en momentos abrumadora, también los rodeó de amigos para toda la vida.

Ivanna Rossi, hoy una de las indiscutidas referentes del teatro musical argentino, nombró como madrina de su hijo a una de las fanáticas del programa: "Ese público sigue siendo tan fiel, que seguimos en contacto con ellos. Somos amigos de los integrantes de los clubes de fans, gracias a las redes que ayudan a fomentar esa relación".

Los niños formaron una familia en Festilindo. Por ende, el vacío que dejó cuando salió del aire fue palpable: "Terminó de manera muy fría y eso me hizo sentir un vacío muy grande, que pude superar gracias al apoyo de mi familia. Durante varios meses no quise saber nada con el mundo artístico y me dediqué solo a terminar la escuela secundaria", confesó Ivanna Rossi. Los años sacaron el tinte rosado del recuerdo de Festilindo, y hoy muchos de sus protagonistas no temen en señalar sus fallas.

Lado F: ni un centavo para los grillitos cantores

Luego de horas de grabación, giras, comerciales y firma de autógrafos, al final del día los grillitos se iban a su casa con recuerdos felices, pero sin un peso: "¿Quién cobraba? Qué buena pregunta. Con la conciencia que hoy hay sobre determinadas cuestiones, es imposible pensar que algo así pudiese suceder en este momento", afirmó Déborah Turza, y agregó: "Para nosotros es una contradicción muy grande, pero hoy no tengo dudas que hubo un tipo de abuso. No estuvo bien. Fue y es un tema difícil, es tremendo".

A Natalia Nagüel tampoco se le escaparon los malos tratos, recordando ciertas dinámicas que hoy serían menos que éticas: "En una gira, la mayoría se contagió de varicela, pero los shows se hicieron igual, no se podían suspender. Una vez, bailando me caí y me quemé las manos, dado que, en ese momento, para hacer humo usaban unas estufas. Gracias a la mamá de Pablo Ruiz, que me curaba todos los días, mis manos sanaron", compartió la ex Festilindo.

Los grillitos se quedaban horas luego de los shows, firmando autógrafos para la marea de fanáticos que a veces no los dejaban salir del estudio.

"Era un poco de explotación infantil, realmente no podés hacer un trabajo así y que no te paguen", sumó Pablo Ruiz. "El creador y productor del programa suponemos que se habrá quedado con lo que nos correspondía a nosotros por los discos y por los programas. No lo sabemos, pero no se lo podemos preguntar porque ya falleció", reflexionó Turza.

Mientras Ciro Dante, el productor a cargo de Festilindo, ya no se encuentra vivo para escuchar sus reclamos, su hijo aún tiene derechos sobre el programa; derechos que, según el elenco del amado certamen, no ejerció apropiadamente.

Somos Festi: no por la plata, por el recuerdo

Años después de emitido el programa, los cantantes todavía reciben mensajes de sus fanáticos, niños que crecieron junto a ellos y aún agradecen las risas y canciones que compartieron. Pero recordar los momentos compartidos durante Festilindo se volvió complicado para sus protagonistas, cuando descubrieron que las imágenes de archivo del programa fueron eliminadas de las redes sociales.

"La familia de Ciro Dante es la responsable de la marca. Retiraron el material por una cuestión de derechos, así que esperemos que eso se solucione porque se trata de nuestros recuerdos y de los de la gente que miraba el programa, es una pena...", se lamentó Turza. "El hijo del productor denunció todo lo que había y con tres denuncias a mi canal de YouTube hizo que me lo eliminaran. Era mi canal personal donde tenía 13 años de shows en vivo, entrevistas, todo mi trabajo subido y ya no lo puedo recuperar", se entristece Natalia Nagüel, una de las más afectadas por la decisión de los responsables de la marca Festilindo.

Ya de grandes, son pocos los recuerdos que los Festilindos pueden compartir con sus fanáticos.

Ivanna Rossi confirmó que logró comunicarse con Emiliano Sosa, el hijo de Ciro Dante. El ejecutivo dio su explicación a través de un intermediario, pero los ex Festilindos pusieron un abogado, decididos a luchar por sus recuerdos: "Fue muy triste ir descubriendo cómo nos bajaban materiales, nos clausuraban cuentas en redes. En un momento se puso muy fea la situación y hoy no sabemos dónde estamos parados. Lo único que queremos es recordar y pasarla bien", comentó Rossi a La Nación.

Mientras sueñan con ese alentador jingle que pedía a los niños "cantar, porque cantar es vivir", los grillitos mantienen comunicación con los fanáticos que hasta hoy los siguen desde las redes sociales, a través del Instagram Somos Festi y su canal de YouTube. Entre fotos de reencuentros, cumpleaños y memorias, los siempre Festilindos dejan allí "nuestra historia, lo que fuimos y somos".