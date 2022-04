Ana Rosenfeld, la abogada argentina reconocida por haber representado a múltiples personajes de la escena mediática, volvió a estar en el centro de la polémica tras difundirse un audio en el que se aprecia cómo mantiene una sugestiva charla con un colega para llegar a un acuerdo que sea conveniente para los dos.

La abogada mantiene una disputa judicial con ex clientas.

La grabación, que salió al aire en el programa "Minuto a Minuto" de este domingo, fue aportada por una de las ex clientas que prefirió mantenerse en el anonimato. La misma sostiene haber sido estafada por la abogada y se suma a la lista de mujeres qu. la acusaron formalmente de no velar por sus intereses y de hacerlas firmar contratos fraudulentos.

En el audio difundido, Rosenfeld mantiene una conversación con una contraparte, y se puede apreciar cómo arregla cuánto dinero va a sacar cada uno del proceso judicial. "Quiero ver si de acá a fin de año nos llevamos un auto cada uno, qué sé yo, estaría bueno", le dice la letrada a su interlocutor.

Hace dos semanas se hicieron eco al menos tres ex clientas de la mediática abogada, actualmente integrante del plantel de programa “Los ángeles de la Mañana”, quienes denunciaron haber sido estafadas durante sus procesos de divorcio.

Dos de las denunciantes de Ana Rosenfeld.

Hasta el momento, tres víctimas denuncian a Rosenfeld

Las tres jóvenes contrataron a la profesional para que se encargara de sus juicios de separación, y presentaron una denuncia ante el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Las damnificadas señalan que, entre otras cosas, la abogada las hizo firmar un convenio leonino en el que no podían prescindir de sus servicios, y que de ser así deberían pagar 10 mil dólares. Así y todo, una vez que abonaron el monto económico para que las asesore, declaran que la presunta culpable "las abandonó".

Tras esa acción, cuando las afectadas quisieron desvincularse de ese contrato se activó la cláusula de cobro y la respuesta fue una demanda de la abogada. Según indican periodistas de espectáculos, habría otras 16 mujeres denunciantes que indican haber pasado situaciones similares.

"Me denuncian porque no me quieren pagar los honorarios".

Días atrás, después de que estallara el escándalo, Rosenfeld se defendió en diálogo con Intrusos y aclaró que la Corte Suprema de Justicia aún no se ha expedido sobre su caso. "Me denuncian porque no me quieren pagar los honorarios", argumentó la letrada.

Además, compartió un sugestivo post en su cuenta de Instagram: "Vergüenza ver como tres mujeres a las que acompañe no solo jurídicamente sino también en lo personal. Ahora buscan oportunismo mediático para no cumplir con el pago de los honorarios profesionales. Creen que los medios van a frenar la Justicia. Todos los expedientes judiciales son la prueba contundente de sus falsas denuncias y difamación de mi nombre", fue el descargo de Rosenfeld.