A más de medio año del día en que estalló la bomba entre la pareja de Mauro Icardi y Wanda Nara por una tercera en discordia, este lunes salió a la luz un mensaje de texto que el jugador le mandó a alguien del entorno de Eugenia Suárez.

“Esto circuló en la agencia que la representa a la China, y también a Zaira, Wanda (Nara) y a mí, entre tantas otras. Me costó mucho conseguir estos fragmentos, y demuestran que cuando explota el Wanda-Gate, Mauro, en la desesperación porque Wanda le deja de hablar y se toma un avión a Milán, intenta contactar al círculo más íntimo de ella para que lo ayuden a hacerla reflexionar. Entre esas personas, contacta a Zaira, a Nora (Colosimo, la mamá de la empresaria) y a una booker que le lleva adelante la agenda de trabajo a la China”, explicó Luli Fernández.

Fragmento del mensaje que le mandó Icardi a la booker de la China (Gentileza El Trece).

Según destacó la panelista, la chica no respondió este mensaje pero sí se lo hizo llegar a la China. “Te escribo por acá porque mi Instagram lo cerré. Quería hablar con vos porque le están llegando a Wanda muchas mentiras y barbaridades que no son reales. Quiero recomponer mi familia, fui un estúpido por hacer lo que hice, no se lo merecía ni Wanda ni mis hijos. Yo le conté todo lo que pasó”, le pidió Mauro a la booker.

Cronología del Wanda-Gate

Apenas pasaron seis meses desde ese sábado 16 de octubre en el que Wanda Nara abrió una puerta a su intimidad con un contundente mensaje en sus historias de Instagram. "Otra familia que te cargaste por zorra", publicó con una única destinataria: la China Suárez.

A partir de ahí, el país comenzó a seguir minuto a minuto la vida de la empresaria y de Mauro Icardi, sus comportamientos en las redes, los aviones que se tomaban cada uno, qué respondían a las preguntas de sus seguidores, todo se puso bajo la lupa.

Este mensaje que Wanda Nara subió en horas de la siesta de un sábado a mediados de octubre, destapó todo lo sucedido entre el jugador y la actriz (Instagram).

De este lado del charco, la ex Casi Ángeles se defendía dando a entender que el jugador le dijo que se estaba separando. "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o estaban separándose y que no había conflictos. Estos hombres guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada", publicó por entonces.

Días después, todo se fue acomodando, la parejita se reconcilió e hizo una entrevista con Susana Giménez para demostrarle al público lo bien que estaban y la actriz hizo lo propio con Alejandro Fantino.