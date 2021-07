La noche del pasado viernes trajo el reggaeton a La Academia, pero también brindó alegría a un pequeño emprendedor que visitó el estudio. Antes de bailar al ritmo de J Balvin en la pista de ShowMatch, Flor Vigna le presentó a Marcelo Tinelli el negocio de su padre, y el conductor inició una campaña de promoción que rompió con un increíble récord.

“Ahí está mi viejo, que es otro guerrero”, presentó Vigna a su padre, quien se acercó al borde de la pista con un regalo para el famoso conductor. Cuando Marcelo se acercó, el hombre le ofreció un pino en una maceta: “Te traje un árbol para que plantes”, le contestó el señor Vigna. “Es un hijo de... Tiene un emprendimiento y quiere hacer un chivo, ¿entendés?”, bromeó Flor antes de presentar el negocio de su padre.

El nuevo emprendimiento del señor Vigna ofrece toda clase de plantas en una maceta biotextil, una alternativa ecológica a las macetas tradicionales ideal para los huertos urbanos. El negocio todavía es nuevo, el más reciente en una línea de pequeños negocios iniciados por el padre de Flor: “Mi papá es Homero Simpson: tuvo 28 mil emprendimientos", explicó la joven, recordando las previas iniciativas en el negocio de sandías y también transporte.

Conmovido por la historia de Vigna, Tinelli usó su mejor voz de locutor para promocionar Huerta Ciudad: “Señoras y señores, las mejores plantas de Capital Federal, el Gran Buenos Aires y todo el país, te las vende Huerta Ciudad", relató el conductor. "Preguntá por Don Vigna o por su hermano. Y si no, te atiende su hija. Y si no, te atiende Mazzei”, bromeó en referencia a Facundo, el compañero de pista de Flor.

Entusiasmado, Tinelli inició una campaña para aumentar los seguidores en la cuenta de Instagram de Huerta Ciudad, en un remate que comenzó con 9.000 seguidores y escaló a una velocidad vertiginosa: “Perdón, ya tenemos 9.017 seguidores. Y les digo algo, cuando lleguemos a 10 mil seguidores, al seguidor 10 mil, le regalamos dos pinos”. Superando en pocos minutos la meta inicial, el emprendedor y Marcelo continuaron ofreciendo pinos hasta llegar a un increíble total de 200 mil seguidores y contando.

La emoción de Marcelo Tinelli en la pista de ShowMatch

Marcelo Tinelli felicitó al papá de Flor Vigna por su emprendimiento, a través del cual enseña de la importancia de plantar árboles.

Después de que Vigna bailara Mi Gente junto a su compañero, Marcelo se tomó unos minutos para felicitar al padre de la bailarina: “Más allá de que esté ahí, me encanta tu viejo. Porque lo veo un tipo súper humilde. Me encanta cuando los laburantes que la vienen remando, un día se le puede dar", reflexionó el conductor.

"Yo no sé si se te va a dar con esto, pero que nosotros podamos colaborar a que se te pueda dar un emprendimiento bien, la verdad que nos haría muy felices. Se te ve un tipo de bien y un luchador. Un luchador de la vida. Y eso es lindo, es lindo poder ayudar a las personas que más allá que no le estén saliendo las cosas bien, y que la zinguería le vaya para el traste, o que los camiones le vaya para el traste, o que no anden los melones, las sandías o los tomates, le da para adelante. Y me encanta”, agregó Tinelli.

Marcelo terminó el emotivo momento agradeciendo al señor Vigna por recordar la importancia de plantar árboles durante la presente crisis medioambiental, afirmando que Huerta Ciudad "es un símbolo de un montón de cosas y habla muy bien de vos. Te quiero felicitar por eso”, concluyó.