La humanidad viene luchando a capa y a espada durante casi dos años contra un enemigo que apareció casi “de la nada”: el coronavirus. Desde cuarentenas, barbijos . hasta vacunas en tiempo récord, hemos sido testigos de medidas sin precedentes para hacer que esta enfermedad se convierta en una gripe común. Sin embargo, ahora resulta que ambas se combinaron para dar luz a algo nuevo llamado flurona.

Este nuevo invitado llegó a la Argentina hace solamente horas, cuando el Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó el primer caso en el país. Se trata de una infección simultánea entre el Covid y una gripe, la cual ya está presente en países como Israel.

¿Cuáles son los síntomas de la flurona?

En el caso argentino, el primer infectado fue un niño de 3 años, que actualmente se encuentra internado en terapia intensiva (no por la Flurona) en el Hospital de Niños Orlando Alassia, en la capital santafesina. Si bien un principio pensaron que se trataba de una cosa de Covid, finalmente también detectaron la presencia de influenza N2H2.

La flurona se trata de una "coinfección entre el Coronavirus y la gripe".

"Fue un hallazgo la detección de estos dos virus, porque el ingreso del paciente era por otra causa. Es el primero que detectamos", indicó Osvaldo González Carrillo, director de dicho centro de salud, en dialogo con medios locales.

Además, remarcó el ingreso del infante al hospital fue provocada por un cuadro de epilepsia y que sus síntomas de flurona son “leves” y “casi asintomático”.

En una entrevista con la AM750, el infectólogo Martin Hojman explicó básicamente de qué se trata esto. "Es una denominación que apareció ahora. Es la coinfección de gripe y Covid-19. Hubo un caso inicial, por lo menos descrito bien, que fue esta mujer embarazada en Israel. Ellos están en pleno invierno, donde el virus de la gripe circula mucho más. Fue un caso con muy malas consecuencias", comenzó.

En adición, sumó que esto "no es nuevo. Ya el año pasado y el otro hablábamos de la posibilidad de la coinfección. Y es muy probable que muchas veces, sobre todo casos severos, no se diagnostica el virus de la gripe porque no se busca en particular".

Además, el miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, agregó que "es una coinfección de virus respiratorios que en algunos pacientes tiene una población más vulnerable. Por ejemplo, el embarazo es uno de esos momentos. La gripe también tiene población vulnerable. Recordemos que la población vulnerable se vacuna para la gripe una vez al año".