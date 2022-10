El cantante y bailarín “Frescolate” brindó una entrevista exclusiva a Gastón Pauls para el ciclo Seres Libres de Crónica HD y relató detalles sobre su adicción a la marihuana y cómo en la cultura del hip-hop es “algo cool”. También mencionó las veces que intentó dejar de fumar y por qué se le hacía “difícil”.

Sebastian Maximiliano Paoli, mejor conocido como “Frescolate”, es el primer campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional y, para sorpresa del conductor, su primera respuesta fue con unas rimas que se pueden ver a continuación.

“Podré drogarme para vivir o vivir para drogarme. Estoy aquí para desahogarme. Solo Dios puede juzgarme. Y si me caigo es solamente para volver a levantarme”.

“El dinero, lo que quiero no puede darme. Y es por eso que no tengo precio y no pueden comprarme. La calle está bañada en sangre. Matan mujeres todos los días y los niños mueren de hambre”. El freestyle de Frescolate en Seres Libres.

Una vez en conversación con Gastón Pauls, el artista del género urbano introdujo su situación actual: “Es una guerra espiritual que vengo viviendo desde que era muy chico, hasta ahora, y que por eso estoy acá”.

“Hay momentos en los que me siento muy bien, y en otros momentos en los que decaigo. Es una lucha constante”, describió el exitoso rapero y bailarín de break-dance.



Luego, Frescolate señaló: “Uno siempre quiere más, porque no te alcanza. Era esa obsesión de querer ser siempre el mejor”. “Nunca se llega, siempre hay algo más. Ese algo más solo te lo puede dar dios”, consideró el artista con importantes logros en el mundo del rap.

“Tuve suerte que nunca me gustó el alcohol. Porque había que bailar y con eso no se podía, por ese lado, zafe”, explicó ante Pauls y completó: “Sabía que la cocaína no la tenía que tocar”.

Frescolate, referente argentino del rap.

En esa línea, el cantante reveló: “Tenía familiares que pasaron por eso, amigos. Muchos que terminaron mal y llegaron a fallecer, o se suicidaron”.

Por otra parte, detalló: “Fui adicto a la marihuana por más de 10 años. Pero no pensaba que era adicto, porque creía que lo podía dejar, hasta que me di cuenta de que no.”

“Los curas que abusan deberían estar presos. Montañas mueven la fe y la religión, los pesos. Dios es amor, es tan simple como eso. Tranzas que arruinan guachos con el paco, pero mueren muchos más personas por el tabaco”. “Si te la mandaste no seas gil y reconocelo. Todos tenemos defectos, pero peor es no reconocerlos y poner pretextos. No todo en la vida es sexo”.

Allí le explicó al conductor: “Cuando salí campeón del mundo, venía fumando todos los días, y una semana antes dejé de fumar. Porque quería ganar sin eso y quería estar relajado”.

“Salí campeón y dejé casi ocho meses. Como tres o cuatro veces intenté dejar, pero se me hacía muy difícil”, lamentó y advirtió: “Estaba muy acostumbrado a que en la cultura del hip-hop, la marihuana es como cool”.

“Yo pensaba que para escribir buenas canciones, necesitaba la inspiración de la marihuana. Me di cuenta con el paso de los años, ahora que ya no fumo, que eso no tiene nada que ver”, remarcó Frescolate ante las cámaras de Crónica HD.

Ante la pregunta de las cosas que le “daba” la marihuana, el cantante mencionó: “Por ahí me relajaba. Pero al principio fumaba porque cuando uno come se siente más el gusto de la comida”.

“Ni por droga, ni por mora me diferencio del resto. El éxito pa’ mí es vivir de lo que amo. Nunca haber tocado un gramo. No olvidar de donde vengo, recordar cómo me llamo”. “Cambiaría nuestro mundial, por los desaparecidos, y el del 86’ por los soldados caídos. Cambiaría un viaje a la luna, por un viaje en colectivo, de la mano de mi abuela, que extraño cuando esto escribo”.

“O para ver una película”, agregó y señaló: “Pero después era que para ir al cine, si no fumaba, no entraba. Ya era un problema”. “Pensaba ‘si no fumo no hago esto’”, completó sobre ese aspecto de la marihuana.

Además, Frescolate expresó: “Dios me cuidó, porque sabe que si hubiese tomado cocaína, no sé si hubiese podido dejar. Porque es muy difícil”.

“Bailé, pude ser de los mejores, rapié y pude ser de los mejores, si hubiese tomado, hubiese terminado allá abajo”, planteó.

También mencionó que tuvo muy presente lo que sufrió un familiar por la adicción a la cocaína, así como el caso de un amigo que se quitó la vida o el caso de Diego Maradona.

Por último, aclaró que hace más de cinco años que no fuma y que no lleva la cuenta porque es “estar muy pendiente”. “Soy consciente de que soy adicto”, indicó.

“A mí me gustaría fumar uno. Pero sé que es contraproducente y voy a dejar de hacer las cosas que tengo que hacer”, remarcó Frescolate.