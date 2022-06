El frío no da tregua en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con temperaturas mínimas que no superan los 4° y máximas que no sobrepasan los 15, en el mejor de los casos, según registra el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Parece que el abrigo ya no alcanza y los amantes del verano continúan en la cruenta cuenta regresiva, esperando el advenimiento de la temporada de temperaturas agradables y en las que se puede disfrutar del aire libre.

A diez días de la llegada oficial del invierno, el advenimiento de la temporada más fría del año ya se está haciendo notar desde hace varias semanas, habiendo atravesado una ola polar, luego un leve ascenso de las temperaturas, y nuevamente asistimos a una baja considerable del termómetro. . Pero ¿Cuál es el pronóstico para este fin de semana? El SMN ya dio información acerca de cómo estará el clima para el receso semanal que recién comienza. También, brindó datos acerca de cómo será, climáticamente hablando, la tercera semana de junio. Para este sábado 11 en Capital Federal y alrededores, se espera una mañana soleada y despejada, con un cielo ligeramente nublado por la tarde, con vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora en dirección sudoeste, rotando hacia el oeste, y una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 14 grados. A partir del domingo 12 las temperaturas comenzarán a ascender levemente. El domingo 12 de junio se prevé un cielo despejado a algo nublado, con vientos de entre 7 y 12 kilómetros por hora, en dirección noroeste por la mañana, norte por la tarde, y rotando hacia al noreste por la noche. El termómetro ascenderá levemente y marcará temperaturas de entre los 4 grados y los 16 grados. El pronóstico para toda la semana. En tanto que para el comienzo de la semana, el lunes se espera un cielo de ligera a parcialmente nublado, vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora en dirección norte, una mínima de 7 grados y una máxima de 16 grados. Para lo que resta de la semana, las temperaturas continuarán ascendiendo levemente. ¿Cómo estará el clima en Mar del Plata? Para el comienzo del fin de semana, este sábado 11 le depara a la ciudad costera un cielo parcial a algo nublado, vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora en dirección sudoeste y temperaturas entre los 3 grados y los 13 grados. Mientras que el domingo 12, el SMN indica que la localidad costera contará con un cielo despejado a parcialmente nublado, y vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora en dirección noroeste rotando hacia el norte. El termómetro marcará un leve ascenso de las temperaturas, manteniéndose entre los 4 grados y los 15 grados.