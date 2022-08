Miss Mundo es el concurso de belleza internacional más antiguo: fue creado en Inglaterra por Eric Morley, en 1951. Desde que se realiza, para muchas modelos es un sueño consagrarse ganadora del certamen y representar a su país. Este fue el caso de Silvana Suárez, una argentina a quien reconocieron como "la más linda del mundo" en 1978.

Silvana tenía 19 años cuando su vida cambió para siempre. Después de participar en la edición número 28 del concurso y obtener el título de Miss Mundo, su nombre empezó a ser muy reconocido y muchas personas hablaban de su belleza.

Silvana Suárez fue ganadora del Miss Mundo a sus 19 años.

Nació el 29 de septiembre de 1958 en la Ciudad de Córdoba. Creció en una familia de artistas, pero cuando sus padres decidieron separarse, se fue a vivir con su madre. “Éramos clase media, y para mí siempre fue importante poder ganarme mis dinerillos. En ese entonces era para comprarme unos papeles de dibujo, que eran muy caros”, recordó Silvana.

Cuando terminó el colegio secundario comenzó a estudiar Arquitectura en su ciudad natal. Su carrera universitaria no continuó, ya que se le presentó una oportunidad única: el concurso de belleza Miss Mundo en la sala de conciertos Royal Albert Hall de Londres. Su vida dio un giro inesperado cuando se coronó reina el 16 de noviembre de 1978.

Silvana Suárez en 1978, cuando se consagró ganadora del concurso de belleza Miss Mundo.

La inmensa fama que tuvo a partir de entonces la llevó a dedicarse al modelaje. Entre sus 20 y 30 años vivió y trabajó en Japón, Inglaterra y España. Cuando regresó, conoció a Julio Ramos, un hombre con el que se casó en 1988 y tuvo dos hijos, Augusto y Julia.

Julio fue uno de los empresarios de medios más importantes de Argentina. Era dueño de Ámbito Financiero, razón por la que durante los 11 años que estuvieron casados, Silvana se dedicó al periodismo, aunque no era lo que quería. Además, vivió mucho tiempo en Buenos Aires, un lugar al que nunca se acostumbró.

Tiempo después, la ex modelo se divorció y denunció a Julio por violencia física y psicológica. Silvana aseguró que "eso fue hace 21 años, cuando nadie hablaba de esto y menos una persona conocida. Él era muy poderoso, estaba lleno de amigos jueces… pero el agua llegó hasta acá, ya no se podía respirar".

Cómo es hoy la vida de Silvana Suárez, una de las modelos más conocidas de la Argentina en los años 70

La ex modelo tiene 63 años y vive en la localidad de Nono, Córdoba. Conoció al artista Edgardo Giménez, quien la guio en el mundo de las artes plásticas. Ahora se dedica a su primera vocación, a la que también se dedicaban sus padres, y está alejada de los medios. "Descubrí algo que no conocía: ahora me encanta el abstracto y estoy trabajando en eso”, contó.

Así se encuentra Silvana Suárez en la actualidad.

Vive en una "casa ecológica" hace 8 años. "Tiene troncos, piedras, cristales y una vista maravillosa" expresó sobre su hogar, el cual construyó para que sus hijos tengan asegurado ese espacio.

Silvana Suárez hoy, a 44 años de haber representado a Argentina como Miss Mundo.

“Estoy a cinco minutos de Mina Clavero, en Traslasierra. De Merlo, San Luis, me separa menos de una hora de distancia. Es una zona de pueblitos muy lindos, con muchas sierras y con el Champaquí muy cerca, así que la vista es hermosa y bien distinta de acuerdo a donde uno se pare y mire”, aseguró Silvana.