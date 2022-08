Una cordobesa de 34 años hizo un curioso posteo en su Twitter, donde contó que sólo le renovaron el carnet de conducir por dos años y que le escribieron la leyenda “CA de Mama”, referencia a la patología que padecía, por lo que preguntó: “¿Qué necesidad?”.

La mujer lamentó la leyenda en la credencial que la habilita a poder conducir normalmente, más allá de que aceptó que se lo dieran por un periodo de tiempo inferior al máximo de cinco años y a pesar de la leyenda discriminatoria.

“Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. Qué necesidad?”, escribió Florencia Andrade en su Twitter, donde añadió una foto del carnet otorgado.

Tras la viralización de la noticia, Gabriel Bermúdez, secretario de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad de Córdoba, informó que se comunicó con Florencia y en declaraciones al programa de televisión local expresó: "Entendemos que es estigmatizante y no es lo mismo que un carnet de conducir diga usa lentes que tiene cáncer".

Sobre este tema, Florencia se extendió: “A todo esto, fue porque me vieron con el pelo corto y me dicen "qué paso con el pelo?" Y le conté que por la quimio se me cayó. Y ahí me preguntan cuándo fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico”.

“Y que si me lo dan, solo sería por dos años ya que no saben cómo estoy de defensas, le quise mostrar mis análisis que siempre dieron perfectos (nunca baje defensas), y me dice que no. Le cuento que ya estoy con las pastillas preventivas y nada tampoco”, agregó.

El posteo de la mujer generó el repudio contra los empleados que la atendieron.

Y siguió: “Salgo (lloro un ratito) y le escribo a mi médico, me manda certificado y me dan el ok entonces voy a imprimir. Cuando me están por dar el carnet me avisan que decía cáncer de mama, les digo 'pero ya no tengo, porque me ponen eso' y me dicen que 'el sistema ya lo mandaba así”.

Un final feliz

Finalmente, el municipio de Córdoba indicó que el error fue subsanado, luego de identificar lo sucedido, por lo cual la joven posó con su nuevo carnet feliz, tras haber recibido respuesta a su queja.