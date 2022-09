En la línea de servicio los bomberos se encuentran con todo tipo de extrañas y embarazosas situaciones, pero la emergencia que una dotación de bomberos neuquinos tuvieron que atender este sábado seguramente supero todo lo vivido hasta el momento por lo insólito de la situación: una chica se quedó atascada mientras tiraba el botón del inodoro.

Según reporto el medio local Centenario Digital, era la noche del sábado cuando la protagonista de la historia, cuya identidad permanece oculta para preservar su orgullo, entro al baño de su casa. El problema comenzó cuando intento apretar el botón del inodoro para tirar el agua y su dedo quedó trabado en el pequeño agujero.

La chica intentó sacar su dedo a la fuerza, pero al ver que el dígito no cedía, pidió ayuda. Los familiares que se encontraban en la casa corrieron a su auxilio e intentaron diferentes métodos para desatascar el dedo, incluyendo mojar el dedo con productos lubricantes para intentar facilitar su extracción. Nada funcionó.

Con todos los recursos a su disposición agotados, la familia decidió que no quedaba otra opción más que llamar a emergencias. Los bomberos de la ciudad recibieron el pedido de auxilio, y en poco tiempo una dotación entera de uniformados se encontraba en el lugar para asistir a la avergonzada joven.

Los bomberos desarmaron el inodoro y rescataron el dedo de la chica. (Cortesía Centenario Digital)

Como primera medida, con el dedo de la chica aprisionado con el botón, los bomberos procedieron a retirar la tapa del inodoro. Buscando un espacio más amplio, la llevaron hasta una mesa. Allí, con un torno de una dimensión muy pequeña, trabajaron durante un largo rato.

Le quitaron los anillos y posteriormente fueron por el botón del inodoro. Tras batallar durante varios minutos, los bomberos consiguieron retirar el dedo de la tapa. Afortunadamente, la joven no sufrió heridas, aunque la uña, la cual se cree que fue el motivo de la traba, terminó un tanto machucada.

Esta no es la primera vergonzosa llamada a emergencias en salir en los medios. El 29 de agosto, Christine Faulds, de Ohio, Estados Unidos, compartió un video en TikTok de ella misma haciendo ejercicio en el gimnasio a las 3 de la mañana. En el clip viral, se la ve usando una tabla de inversión, que suspende el cuerpo boca abajo para ayudar a estirar la columna y aliviar el dolor de espalda.

La mujer usó la máquina sin problemas, pero cuando llegó la hora de bajarse descubrió que sus tobillos habían quedado atascados en la máquina. Fauds intentó llamar a la única otra persona en el gimnasio, pero el otro cliente no la escuchó por encima de la música a todo volumen. Después de intentar liberarse durante varios minutos, a Faulds solo le quedó otra opción: tenía que llamar al 911.

"Hola, no pude buscar el número que no es de emergencia. Solo hay otra persona en el gimnasio y me quedé atrapado en esto. ¿Conoces esa cosa del tablero que se voltea hacia atrás?", le dijo Faulds al operador de emergencias que contactó llamando al 911 desde su reloj inteligente.

En otro clip, la mujer compartió el momento en el que dos agentes de policía llegaron al gimnasio a su rescate: "Oh, querido señor, mis tobillos están ardiendo. Seguramente el rescate más fácil de la historia", le dijo al uniformado mientras este giraba la mesa de inversión hacia arriba. Después del incidente, que duró un total de 12 minutos, Faulds compartió con sus seguidores que su cabeza todavía se sentía como una "borrosidad leve" un día después.