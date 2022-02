Los hijos de Ricardo Fort, Marta y Felipe, cumplirán 18 años el próximo 25 de febrero. Para su celebración tenían previsto realizar un viaje a Los Ángeles, Estados Unidos, el cual realizarán de todas maneras después de la muerte de Gustavo Martínez, su tutor legal que había sido designado por el empresario chocolatero.

En las últimas horas los hermanos viajaron junto a su niñera Marisa López, según informó el periodista de espectáculos @PampitoOk desde su cuenta de Twitter.

Los mellizos serán acompañados por Gabriel Rydz, un viejo amigo de Ricardo Fort y del cual fue pareja en su juventud. Los hermanos se hicieron muy cercanos en el último tiempo, a fines de enero Felipe contó en su cuenta de Instagram que tiene planes de irse a "vivir a Miami" y compartió las imágenes de la propiedad que deseaba comprar.

"No es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero para un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a eso y más”, aseguró el mellizo Fort desde sus historias de Instagram.

Felipe Fort fue a visitar unas propiedades en Miami. (Instagram: @felipe_fort_).

En las fotos se vio a Felipe junto a Rydz, quien es un empresario en el sector inmobiliario. Gabriel nació en Argentina y está radicado en Estados Unidos desde hace más de tres décadas. Cuando conoció a Ricardo, a fines de los 80, ya trabajaba para una de las compañías más importante del mercado.

En aquella época apostó a la apertura de una oficinas en Recoleta, Capital Federal, para promover inversiones. Así conoció a Guido Suller, con quien tuvo un romance fugaz. En medio de la relación, Gabriel tuvo que recurrir a un cirujano plástico porque le habían roto la nariz en un robo.

Suller le recomendó al cirujano plástico Ricardo Leguizamón. Fue así como el empresario inmobiliario y el chocolatero coindieron en el mismo consultorio. Intercambiaron teléfonos y tuvieron una cita inmediatamente. Una versión extraoficial indicada que por esos años Guido era la pareja oficial de Ricardo y que le habría sido infiel con Gabriel.

Ricardo Fort y Gabriel Rydz: del amor a la amistad

Pese al amor que hubo entre ambos la relación no prosperó, con convivencia de pormedio en Estados Unidos, estuvieron juntos un poco más de un año. Sin embargo, ese no fue el final de su vínculo ya que con el paso de los años forjaron una gran amistad.

Después de su separación no dejaron de estar en contacto, Fort le pedía consejos en relación a su vida profesional y personal. Incluso compartíanena cs junto a Gustavo Martínez en Miami.

Fort cenó junto a Martínez y Rydz unos días antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2013.

Desde su cuenta de Instagram Gabriel compartió diversas postales junto a los mellizos Fort en los último meses. Le había enseñado a manejar a Marta por las calles de Florida y asesoró a Felipe en el mundo de las propiedades privadas.

Para nadie fue sospresa que formara parte del festejo número 18 de los hijos de Ricardo Fort el próximo 25 de febrero.