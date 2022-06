A más de 20 años de la primera edición de " Gran Hermano", el primer ganador del histórico reality habló sobre lo difícil que fue pasar de estar en la cima de la fama, a no tener nada.

En ese sentido, declaró que el costo de la fama fue muy alto para él, y que terminó quedándose sin trabajo por ello: "Yo era profesor de Educación Física y me rechazaban en todas las escuelas porque no querían un profesor tan expuesto. Hoy sería re cool, pero en ese momento, era distinto”, contó Marcelo Corazza sobre su salida del reality.

Además, el ex GH confesó que él nunca buscó ser famoso: "Yo no buscaba la fama, necesitaba el premio nada más. Pero fue durísimo, la sufrí mucho".

Marcelo Corazza cuando era participante de Gran Hermano.

El costo de la fama

A poco de que empiece una nueva edición de " Gran Hermano", el primer ganador del reality reconoció que no todos pueden bancarse la experiencia: "Hay que tener la cabeza muy fría para bancárselo. Salís y estás recontra expuesto, y después, de un momento para el otro, no te miran más y se termina la fama", expresó Corazza.

Asimismo, confesó que, en su caso, la fama lo dejó sin nada: "A mí me pasó que quise volver a mi vida normal y fue muy duro, porque quería entrar a trabajar a colegios y no podía", expresó Marcelo y continuó: "El primer año odiaba que me reconocieran en la calle, tuve hasta gente acampando en la puerta de mi casa, le pedían autógrafos a mi familia”.

En el último tiempo, debido a la repercusión que tomó "El Hotel de los Famosos", mucho se habló de los realities, y más de uno puso en duda el hecho de que los participantes actúen frente a las cámaras, o si realmente se muestran tal cual son.

"Es muy muy difícil sostener una estrategia, un personaje durante todo el tiempo. Los primeros 15 días lo sostenes, pero después eso se termina. Y ahora están acostumbrados a estar hipercomunicados", expresó Corazza y le tiró un "consejito" a los próximos concursantes: "Ojo con la ansiedad que provoca estar sin el teléfono".

Algunos de los ex participantes de Gran Hermano.

En ese sentido, agregó: "Los participantes tienen que recordar que todo lo que se muestra, es lo que hicieron adentro de la casa. Lo que se ve es lo que hiciste, es muy raro que una producción se ensañe con uno y muestre solo lo malo", sentenció Marcelo.

Haciendo referencia a su experiencia, el primer ganador de " Gran Hermano" aseguró que él se olvidó completamente de las cámaras. Incluso, confesó que cuando eran las ganas, se bañaban y arreglaban, como si fuese la única vez que estaban saliendo en cámara.