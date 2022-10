El regreso de Gran Hermano revolucionó la televisión, las redes y hasta la política tras los dichos de un participante contra el presidente Alberto Fernández. El clásico reality comenzó el pasado lunes en la pantalla de Telefe, donde se transmitieron las ediciones más exitosas, pero hubo dos temporadas que se transmitieron por la América TV.

La primera fue en 2015, donde se consagró ganador Francisco Delgado, y uno de los participantes más destacados fue Mariano Berón. Por ese entonces, se presentó como un empresario cordobés, y tras su ingreso a la casa fue públicamente denunciado por estafa.

Si bien su gran objetivo era llevarse el premio, no le alcanzó - fue el cuarto finalista. Sin embargo, se hizo de una gran popularidad un lugar en el medio, trabajó en obras de teatro, y cantó en varios festivales en diferentes puntos del país. No obstante, en el último tiempo bajó su perfil y combina su trabajo con su gran pasión: la música.

El furor por Gran Hermano y escándalos

Berón y Delgado fueron grandes rivales en esa edición del reality. De hecho, protagonizaron varios fuertes cruces durante el programa y hasta hubo algunas escenas de violencia.

Todo ocurrió en el SUM de la casa, mientras ambos preparaban una coreografía para una prueba semanal. Buscando provocar a su compañero, Francisco se acercó a Mariano y quiso darle en dos ocasiones un beso en la boca. En el primer intento, Berón lo corrió entre risas. Pero cuando Delgado insistió, el cordobés le pegó en la cara y desató la furia del otro participante.

Ese tipo de enfrentamiento fueron una constante hasta la final. Pero mientras tanto, afuera de la casa, su nombre despertaba revuelo por una denuncia de estafa. Emanuel Colombero denunció a Berón y a su supuesto socio, Nelson Sebastián Navaja, luego de haber sido perjudicado por la suma de 170 mil pesos por la venta de una motocicleta.

Aunque Berón contó que era inocente y que no tenía una sociedad con Navaja, Sánchez manifestó que está confirmado que se conocían y que realizaban negocios.

Tras abandonar el reality, el cordobés fue invitado a Intrusos para aclarar la situación, pero el episodio terminó mal. “Estoy cansado de que hablen un montón de mentiras de mí y no poder aclarar nada. No me dan el espacio que me merezco”, reclamó el ex GH y fue echado por Jorge Rial cuando se negó a hablar sobre sus problemas legales.

“En tele tienen el poder de manejar una cámara, y yo no puedo usar ese poder para hablar, para tener un derecho a réplica. Y tampoco a mis abogados, que jamás han podido hablar ni cuando yo estaba dentro de la casa”, manifestó minutos después en las redes sociales.

Los duros momentos que tuvo que atravesar el ex GH

Mariano tuvo que lidiar con duros momentos como cuando lo estafaron dos veces. "En diciembre (2016), tuve problemas con el trámite de un auto que compré y nunca me dieron los papeles correspondientes", contó, en diálogo con Primicias Ya.

“Luego entregué un a depósito unos muebles para vender, me dieron un remito y no me lo devolvieron en total de los muebles”, agregó.

En ese entonces, su abogado -Germán Matheu- explicó que “jurídicamente, son dos estafas en las cuales él es víctima". "Se llama defraudación por retención indebida, es una clase de estafa. Tenemos toda la documentación. Hemos procedido a la intimación. El paso siguiente es interponer la denuncia penal", añadió el letrado.

Tras ese episodio bajo rotundamente su perfil, pero la vuelta de Gran Hermano provocó una nueva invitación a Intrusos hace algunos meses. "Estoy bien, trabajando. Tengo una empresa de turismo", contó cuando Flor de la V y sus panelistas le preguntaron qué era de su vida.

Consultado si seguía su beta artística, el ex "hermanito" respondió: "Sí. Clases de canto, que eso me apasiona, y algo de actuación. Por si llega la oportunidad". En sus redes sociales, específicamente en Twitter, suele compartir sus canciones. Además, en los últimos días comenzó a comentar todo lo que sucede en la nueva edición de Gran Hermano.