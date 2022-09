La particular historia del futbolista argentino, quien supo vestir la camiseta de Racing Club de Avellaneda, hoy se encuentra alejado del futbol y ahora su condición de vida pasa por la cocina gourmet. Se trata de Lucas Aveldaño, el ex zaguero central que vive en España y, a sus 37 años, decidió colgar los botines para dedicarse de lleno en otra de sus grandes pasiones.



Aveldaño nació en la ciudad santafecina de Rafaela. En sus primeros pasos en el fútbol profesional, inició su carrera en el club de su ciudad natal, siendo el primer escalón para dar un gran salto en su carrera y llegar a un club grande de la Argentina: Racing Club de Avellaneda. El defensor central supo disputar partidos en una época oscura de la institución, siendo que en el 2008 el equipo peleó por no descender de categoría.

Cuando vistió la camiseta de "la Academia", el futbolista vivió la experiencia de jugar al lado del experimentado defensor de la selección nacional, Fabián “Ratón” Ayala: "No podía creer la persona humilde que era. Soy competitivo, pero era la única vez que aceptaba ser suplente con tal que juegue él”, destacó en una entrevista. Además, resaltó la oportunidad de haber sido dirigido por el actual director técnico del Atlético Madrid, Diego "el Cholo" Simeone, a quien lo consideró como el mejor entrenador de su trayectoria.



Hincha fanático de Belgrano de Córdoba y club que supo vestir su camiseta, en Argentina jugó hasta el año 2016 , para luego vivir su primera experiencia como futbolista en España y una señal de lo que el destino le tenía preparado. Mallorca fue el club que recibió a Aveldaño, y el sitio del inicio de su etapa como fan de la cocina gourmet.

El gusto a la gastronomía y el triunfo en el mundo de la cocina

Cuando llegó a Mallorca, un cocinero amigo y residente de allí, quien también es de la ciudad de Rafaela, le enseñó las particularidades del arte culinario de la región. En ese entonces, Aveldaño mostró interés por ese nuevo mundo para él y se metió de lleno en la gastronomía, en paralelo a los entrenamientos y preparación física para continuar su carrera en el fútbol.



En una entrevista supo contar que, mientras sus compañeros de equipo jugaban a la PlayStation en las concentraciones, él aprovechaba a dialogar con los cocineros de los hoteles e interiorizarse sobre metodologías y trucos de la gastronomía.



Pasaron los años, y en el 2019 pudo cumplir su primer objetivo en el mundo de la cocina: inauguró su primer local gastronómico denominado "Shaka", con sustento en el estilo asiático y mediterráneo. A partir de allí, el éxito en los negocios lo acompañó hasta el día de hoy: junto con un amigo y su hermano, inauguró "Maleva", el restaurante que se basa en la cocción a brasas naturales; y "Entre Pinsas", donde preparan comidas similares a la pizza, pero que la masa se elabora con ingredientes vegetales y naturales, para una digestión más ligera.

Alejado del fútbol y con una vida instalada en el viejo continente, el destino lo depositó Islas Baleares, cumpliendo el papel de empresario gastronómico, cocinero y mozo de sus propios locales, asistiendo a eventos gastronómicos bajo la modalidad Food Truck. También pudo lograr que sus padres radicarse en Mallorca y tenerlos más cerca, siendo que su papá creó un hotel rural y así continuar expandiendo el apellido Aveldaño en el viejo continente.