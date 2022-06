Patricia Sarán comenzó de muy joven como modelo de moda. Luego de ese proyecto, su paso en la pantalla chica fue un éxito y la han calificado como una de las mujeres más influyente del ámbito artístico en la década de los 80. Ahora, después de muchos años, dio un giro de 360° y reflexiona acerca de las problemáticas sociales en las redes.

Desde que era una niña supo que su vocación estaba relacionada con lo artístico, por el hecho de que la apasionaban las actividades relacionadas con la danza, el canto y el teatro. Aunque su primer trabajo en el área fue como modelo en un concurso de peluquería. A pesar de que su deseo era otro, la joven termino sus estudios secundarios, perfecciono su francés en un internado de Suiza y estudio Abogacía en la Universidad del Salvador.

La mujer nacida en la provincia de La Pampa, saltó a la fama por salir algunos segundos en una publicidad de una marca de pantalones de ese momento. El clip era tan sexy y provocador como inocente, ya que lo único que se mostraba era el producto. El mismo se repetía en las señales de televisión constantemente y marcó para siempre al imaginario colectivo del país.

Después de su paso por la publicidad, fue la cara de la marca de ropa Fiorucci y quedó seleccionada como una de las secretarias de Gerardo Sofovich en el clásico programa "La Noche del domingo". Su carisma y belleza la llevo a ser convocada por el famoso productor televisivo, Raúl Lecouna, para participar en la novela "Amándote" que era protagonizada por el actor y galán Arnaldo André.

En 1989 fue su momento de mayor fama y reconocimiento a nivel profesional, ya que hizo su debut en la pantalla grande. En esa oportunidad actuó en las películas "Bañeros 2- La playa loca" y en "Los Extermineitors" junto a Emilio Disi y Guillermo Francella. Esa época también estuvo marcada por sus primeros pasos en la conducción de TV en el programa "Estudio 13" y luego en "Imagen de radio" junto a Juan Alberto Badía. Tras este éxito rotundo, surgió el rumor de romance con el cantante mexicano Luis Miguel, sin embargo, la ex actriz nunca confirmo o desmintió los dichos.

A lo largo de los años siguientes, continúa siendo presentadora de televisión y actuando en algunos proyectos, pero poco a poco su imagen comenzó a quedar en segundo plano porque decidió que quería ser conocida más allá de su belleza. "Si bien entré al medio por la belleza, yo sentía que tenía más para ofrecer. Había estudiado Abogacía, también unos años de Psicología. Fue como que en un momento dije: ‘Todo muy bien, pero de rubia linda ya no quiero hacer más’. Por eso, cuando me llamaban para trabajar, les decía: “¿No hay un papel de linda renga?, o ¿Linda alcohólica?”. Me dije ‘no los necesito’ y empecé a hacer mis propios programas", comentó Sarán en una entrevista.

La ex actriz produjo dos programas llamados "Saber Elegir" y "Dansarán" los cuales estuvieron muchos años en la pantalla de canal Metro. Durante ese momento comenzó a surgir en su interior una reconversión y se encontró con la espiritualidad. De hecho, se convirtió en vegetariana y volvió el Yoga una práctica diaria de meditación. También se hizo referente en la protección de animales y la vida sana.

En 2017 se inició en el canto. Primero regrabó algunos éxitos de otros artistas como Resistiré, Bailar pegados o A quien le importa. En momentos de aislamiento social por la pandemia del Covid-19, tuvo la posibilidad de escribir sus propios temas musicales. Allí surgió "Primero yo" y "Tal vez". Recientemente, estrenó su nueva canción "No vuelvas más".