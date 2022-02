Susana Romero es una de las ex chicas Olmedo, junto a Beatriz Salomón, Silvia Pérez, Susana Romero, Adriana Brodsky y Divina Gloria. En la década del 80 y 90 brilló como una de las vedettes más sensuales y destacó en sus trabajos como actriz y modelo, los cuales la llevaron a consagrarse como una figura televisiva.

La ex vedette, de 63, años se alejó de los medios en 2013. Desde hace casi 10 años poco y nada ha trascendido sobre su nueva vida alejada de las cámaras. Lo último que se conoció fueron los problemas de salud que afrontó en 2020, en medio de la pandemia de coronavirus.

Ese año tuvo que ser hospitalizada por problemas cardíacos, pero después no trascendió ningún comunicado sobre cómo continuó. En su momento salió a la luz un audio telefónico en el que contaba que tuvo "dos operaciones de corazón complicadas" y que no sentía "bien".

.

"Me falta el aire, estos días no me ayudan y la soledad tampoco", expresó Romero. Como tantas otras personas se abocó a otras actividades para pasar el tiempo. Desde hace más de dos años tiene un canal de YouTube llamado "Susana actriz Romero" el que comparte videos sobre su nueva vida espiritual, allí tiene casi 4 mil suscriptores.

La ex vedette no consume alcohol, dejó de fumar hace muchos años y se volcó a una alimentación vegana. Su alejamiento de las pantallas fue para tener una vida más enfocada en lo espiritual.

Susana Romero junto a Alberto Olmedo en "No toca botón".

¿Quién es Susana Romero, la ex chica Olmedo?

Susana nació el 20 de junio de 1958 en Buenos Aires. Apodada como "la negra", es un personaje reconocido del mundo artístico. Realizó diversos personajes para el cine, la televisión y el teatro, los cuales eran graciosos y sexys.

En 1973 fue coronada Miss Argentina, con 12 votos a favor. Ese mismo año concursó en Miss Universo, edición que se realizó en Atenas, Grecia, y quedó en sexto lugar. Cuando regesó al país empezó a trabajar como modelo y actriz de comedia en televisión, teatro y cine.

Pero su paso por la televisión empezó antes junto a Fernando Bravo en 1971 cuando le tocó integrar el elenco de Alta tensión. En 1986 formó parte de No toca botón con Alberto Olmedo a la cabeza, allí trabajó junto a sus otras compañeras Beatriz Salomón, Silvia Pérez, Susana Romero, Adriana Brodsky y Divina Gloria.

.

En la pantalla grande compartió películas con Víctor Laplace, Leonor Manso, Rodolfo Ranni, Ana María Picchio, Jorge Porcel, entre otros.

En su cuenta de Twitter (@romeros_ok) comparte contenido sobre la defensa de los derechos y protección de animales, ya que ella misma se define en la biografía de la red social como "defensora" de estos seres.