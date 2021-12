Ángel de Brito volvió a generar revuelo en el mundo de la farándula tras asegurar en Los Ángeles de la Mañana (El trece) que hubo un encuentro acalorado y fugaz entre la famosa exvedette Graciela Alfano y el conductor Nicolás Occhiato, en el tiempo en el que ambos compartían un espacio de trabajo en Todo puede pasar (Canal 9) por las noches.

De acuerdo con la información de reveló el presentador de LAM este viernes, los mediáticos se veían cinco veces a la semana todas las noche por motivos laborales, hasta que en una de ellas, la tentación les ganó y se encerraron en un camarín.

El programa salía a la medianoche por la emisora de Palermo. Nico Occhiato oficiaba de conductor, y Grace cumplía un rol estelar como una especie de presidenta del jurado. En tanto, lo que contó De Brito en vivo sobre su relación fue lo siguiente: “Alfano anda diciendo que le dio a Occhiato… No quiero cometer una infidencia, pero a mi Graciela me lo había contado”, comenzó Angel. “Cuando trabajábamos acá me contó que un día lo atacó en un camarín. Y me dio un detalle muy bueno…”, continuó De Brito.

.

Además, el conductor detalló que la diva le confesó: “Mientra yo estaba en el camarín con él, la abuelita golpeaba la puerta´. Y no la dejó entrar”. Por último, aclaró que el hecho habría ocurrido antes de la pandemia del coronavirus, y cerró con una opinión para ratificar su versión: “Es muy Alfano eso. Me lo contó ella”, aseguró.

La abuela fue a golpear la puerta y ellos estaban en plena "charla". Fue un touch de camarín. Qué más quiere Occhiato. ¡Graciela Alfano te levanta…!

.

Por el momento, ni el actual conductor de Nadie dice nada (Luzu TV) ni la actriz ratificaron o negaron las declaraciones de De Brito, lo que alimentó una ola de nuevos rumores en torno a las consecuencias de este fugaz affaire. Y es que por aquel entonces, Nico Occhiato estaba aún en pareja con la bailarina y modelo Flor Vigna, por quien saltó a la fama mediática. ¿Le habrá sido infiel a la influencer con Alfano?