La capacidad de crear y recrear están manifestadas en Stefan Hermansson. Argentino de 45 años, es fundador de BIOMAC SRL, una innovadora empresa dedicada al procesamiento y almacenamiento de frutas y vegetales congelados. Se especializan en proveer de alimentos prácticos, sanos y naturales a Argentina y el mundo.

Este emprendedor descendiente de suecos puso en práctica sus ideas desde antes de terminar su carrera universitaria en administración de empresas. Su primer proyecto, en 1999, se trató de una comunidad deportiva con sistemas de reservas que duró lo que tardó en explotar la burbuja de las puntocom.

Se define a sí mismo con estas palabras "Siempre fui un emprendedor y luego de un start up tecnológico previo que no funcionó, me enfoqué en armar un proyecto exportador. La motivación fue cambiando durante los años. Inicialmente era poder vivir de eso y después de tener eso cubierto fue que otras personas también pudieran vivir de lo que generábamos y a su vez el agregar valor vendiendo productos naturales y saludables".

Es así que, con la necesidad de un cambio de rumbo, en 2002, inició un nuevo camino con Biomac: "Fundé la empresa en el año 2002 con la intención de exportar alimentos naturales de Argentina al resto del mundo. Inicialmente enfocado en frutillas, frambuesas y arándanos congelados, para lo cual contrataba el servicio de plantas de terceros o trabajaba con productores que tenían su propia planta y me entregaban el producto listo para exportar"

Cuenta que el primer año del emprendimiento fue duro hasta que, en junio de 2003, recibió un mail de uno de los asistentes a la feria que le solicitaba una cotización para enviar varios containers de frutilla congelada a China. Durante los siguientes cuatro años el negocio siguió creciendo hasta la crisis mundial de 2008, cuando se empezó a focalizar en el mercado interno vendiéndole a grandes clientes industriales, como Canale, Arcor y Freddo.

Con el crecimiento que implicó esta clentela, comenzó a necesitar un espacio para procesar y almacenar la fruta y, en 2013, inauguró una planta propia en la zona de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires.

En ese año pasó de tener 10 a 110 empleados en cuatro meses, pero, lamentablemente, tres años después la planta sufrió un incendio y tuvo que reconfigurar nuevamente el negocio a la fuerza. “Hubo que despedir a 70 personas que eran operarios, recuperar stocks, pagar deudas y seguir con 40 personas a las que había que reubicar. Por suerte salió todo bien con mucho apoyo de nuestros proveedores y hoy tercerizamos todo con un departamento de calidad muy fuerte que supervisa los procesos para que cumplan con nuestros requerimientos y los de nuestros clientes”, aseguró.

Con el trabajo sostenido y el reconocimiento de los mercados internacionales, este año la facturación de la empresa cerraría entre $800 millones y $1000 millones, un 25% más que el año pasado. La idea para 2022 es por lo menos repetir este escenario. Su principal objetivo es aumentar la producción, no solo de los productos actuales, sino desarrollando nuevos productos. "Estamos trabajando con algunos productores en programas de producción de zapallo, durazno, ajo, espinaca, sésamo y chia, entre otros. Además, de seguir sumando productos naturales a nuestro canal de venta directa a hogares", arfirmó.