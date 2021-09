Ninguna red social puede llamarse como tal si faltan videos de animales tiernos, y Twitter no es la excepción. Con miles de cuentas dedicadas únicamente a compartir las fotos y videos más tiernos de animales domésticos o también exóticos, estas criaturas protagonizaron más de un momento viral en la historia de la plataforma.

En las últimas horas, fue un perro el que conmovió a los tuiteros, que regalaron más de 142 mil "me gusta" y casi 25 mil retuits al video que protagoniza. El corto clip fue compartido por la cuenta especializada en cachorros adorables @iRazasde Perros, que acompañó las imágenes escribiendo: "Este perrito les dice adiós a todos los que salen de la tienda… LO AMO".

Este perrito les dice adiós a todos los que salen de la tienda…



LO AMO. pic.twitter.com/Ly0jbnK6Hw — Razas de Perros (@iRazasdePerros) September 23, 2021

En el video, que ya reunió más de 2 millones de vistas, se ve como el pequeño animal atado a la puerta de un supermercado saluda con su patita a los clientes que salen de la tienda. La cámara captura como las personas, sorprendidas, se acercan a saludar al cachorro y darle unas merecidas caricias. Lógicamente, Twitter perdió la cabeza.

La reacción de los usuarios al "perrito que saluda"

"Como amo a los perros son los únicos seres vivos sin una pizca de maldad"; "Te amo perrito que hace adiós"; "Este perrito me mejoró la mañana un 98,73%, dato, no opinión"; "No hay nada más hermoso, tierno, fiel, y cariñoso que un perro"; "Te quiero mucho perrito que es más educado que toda la gente que conozco" y "como vas a hacer eso queres que te ame", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Por otro lado, algunos de los internautas que se toparon con el video se preguntaron por el dueño del cachorro, llegando a acusar a la persona de maltrato animal por dejar al perro atado y solo: "No dice adiós, pide que la liberen de la cadena. Espero que no haya pasado más de 15 minutos amarrado. Sería maltrato animal", "En realidad no saluda. Pide ayuda!!!", "Yo creo que lo que hace es pedir ayuda" y "Está pidiendo que lo ayuden a liberarse del yugo humano" fueron algunas de las teorías expresadas por los usuarios.

.

Como suele suceder en las redes, el espiral de las opiniones dio vueltas y comenzaron a aparecer reacciones a las reacciones al video, con algunos comentarios respondiendo a las oscuras teorías de maltrato animal. Uno de los tuits más populares, con más de 7 mil 'me gusta's, expresó: "nunca disfruto ver estas cosas porque después sale uno a decir que el perro no está saludándo que tiene una enfermedad terminal y la manifiesta haciendo eso o algo así".