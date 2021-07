La noche del martes, Mario Guerci logró redimirse con su performance de reggeatón sorprendiendo a los jueces, pero sus pasos de baile no fueron lo único que captaron la atención de los televidentes. Acompañando al modelo en la pista de Showmatch se encontraba "la tía", como la presenta Guerci, personaje que se robó la noche.

Oriunda de la ciudad de Garín, Omar Sandra Tancredi comenzó a participar del mundo del espectáculo a sus 50 años, y desde entonces ha participado de producciones junto a grandes nombres del espectáculo nacional. Su personaje de la Tía Gaucha compartió el escenario con Gladys Florimonte, Pablo Layus y la diva Moria Casán, y próximamente se presentrá junto a Carmen Barbieri en el Teatro Seminari. Pero fue un largo camino el que hoy la llevó a la televsión nacional.

La tía con Mario Guerci, tras su debut en televisión nacional la noche del martes.

Criada por una madre soltera junto a cuatro de sus hermanos, de joven luchó con su identidad. Tras terminar el secundario, decidió estudiar teología en la Universidad adventista Del Plata: “Como no aceptaba la homosexualidad pensé que estudiando teología esto “se me iba a pasar, se me iban a ir estas cosas”. Porque yo no entendía lo que me pasaba. Desde muy chiquitito me gustaban las muñecas, y todos los juegos de nena. Era una nena en un cuerpo de varón. Siempre escondiéndome”, contó a Escobar a Diario.

Tras una serie de trabajos manuales finalmente se animó a estudiar peluquería, y con el título en mano abrió un local que conservó por 20 años. Sobreviviendo las crisis, fue su propia decisión la que dictó el final de la peluquería vecinal. Apagó las luces del local en 2018 tras la muerte de su madre, su compañera eterna.

"Allí empezó la transformación de la Tía", recordó para el diario local. "Era una persona de 50 años y me dije: ¿Si no lo hago ahora cuando lo voy a hacer? La vida se me pasa". Fue ese el momento en que decidió lanzarse al arte escénico, en un salto de fe que no tardó en ser recompensado.

Su personaje fue descubierto por el director del teatro Seminari, Néstor Vitola, que le ofreció su propio show de standup. Tras el éxito de ¿Cuál es el secreto?, fue invitada a la producción de De Rodillas, donde actuó para salas llenas por tres meses y medio.

La tía se presentó junto a Moria Casán en A Pura Carcajada este año.

Entre proyecto y proyecto, relataba su vida desde su cuenta de Instagram, donde se la ve cuidando de sus dos caballos, tres perros y varias gallinas en una finca de Garín. Su amor por los animales y la vida gaucha la llevó a ser miembro de la comisión del Centro Tradicionalista “El Resero”, con el amor y respeto de sus compañeros.

Con una creciente fama en redes sociales y un show show cómico musical junto a Carmen Barbieri por comenzar a principios de agosto, la Tía volvió a brillar la noche del viernes en el programa de Tinelli. Con una canasta llena de empanadas (con opción vegetariana) y pastafrolas (de membrillo para el cabezón), continuó esparciendo alegría a su manera, vestida en lentejuelas: