Tras el escándalo por las declaraciones Mavys Álvarez sobre su vínculo con Diego Maradona cuando era menor de edad, Gianinna Maradona contó cómo fue la conversación que mantuvo con su hijo.

A través de sus historias de Instagram, volvió a manifestar un apoyo incondicional a su papá. En un video se al exfutbolista hablar de su nieto de Benjamín Agüero. “Me pasaron muchísimas cosas feas, lindas, malas, buenas. Pero lo mejor en estos 51 años es mi nieto”.

.



Gianinna contó cómo fue la conversación que mantuvo con su hijo tras la denuncia. "Por eso, después de hablarte mil horas, vos me respondiste cortito y al pie: ‘Nada me va a cambiar lo que yo siento por el babu. Nadie me va a explicar quién es él”, escribió Gianinna sobre la última grabación.

Ya había hecho referencia a las declaraciones de Álvarez. “No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo, sé qué entre esas personas solo hay un fin: lastimar. Medir a cualquier precio”, sostuvo en Twitter apenas se conoció la entrevista de Intrusos a Mario Pentón, el periodista que logró la entrevista exclusiva con Mavys.

.

En Instagram puso: “Hijos de pu... ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”.