A pesar de las numerosas críticas que precidieron su estreno, "La 1-5/18" tuvo un buen comienzo en la pantalla de elTrece. La producción de Polka a cargo de Adrián Suar, que sigue las vidas de los "villeros" ubicados en un barrio de emergencia bonaerense, luchó cabeza a cabeza contra "Bake Off" en el prime time, llegando a empatar su nivel de rating. El mismo impacto se vió reflejado en las redes sociales como Twitter y Facebook, donde la gente comparte sus diversas opiniones capítulo a capítulo.

Durante el episodio estrenado este miércoles, los internautas enfocaron sus críticas en el personaje de Gonzalo Herdia, Bruno, quien protagonizó una inverosímil escena de acción. El hijo del dueño del bar local recibió un disparo en el abdomen durante un tiroteo, y parecía estar camino a la luz cuando llegó la asistencia de Sebastián, el médico que interpreta Luciano Cáceres.

Su co-protagonista se encargó de extraer la bala de su cuerpo, reanimarlo con RCP y descargar algunas cargas de electroshock en su esfuerzo por salvarle la vida. Pero cuando todo parecía perdido, un fuerte golpe en el abdomen logró reiniciar la respiración del moribundo, que un par de escenas después volvía a estar de pie para abrazar a su novia Andrea, interpretada por Luli Torn.

La milagrosa resurreción del personaje ficticio no tardó en volverse meme en Twitter, donde los usuarios cuestionaron tanto el guion como la actuación del ex marido de Brenda Gandini: "Al personaje de Gonzalo Heredia le estaban dando electroshocks porque se ve que se moría, y dos escenas después ya estaba caminando con mejor color de rostro que cualquiera de nosotros. Pasó el Dr. Milagro y dijo que no da", acotó un internauta, cuya réplica también se vió representada con la ayuda de diversos memes de Los Simpson.

Los usuarios de Twitter respondieron con irónicos memes a la milagrosa recuperación del personaje de Gonzalo Heredia.

"Vino el médico y en vez de hacerle RCP como corresponde al carilindo prófugo de Gonzalo Heredia, después de tratar de reanimarlo le metió una piña que, oh casualidad, lo hizo volver a su vida chota", señaló otra cuenta. Entre gifs y memes, el nombre de Heredia no tardó en aparecer entre las tendencias de la red social, alertando al mismo Heredia de las críticas en su contra.

El actor no se quedó callado, respondiendo con ironía las críticas de sus "haters": "Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta", escribió desde su cuenta oficial de Twitter. Al igual que las reacciones al nuevo episodio de su serie, las opiniones debajo del filoso tuit también se vieron divididas.

Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta. �� — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) September 23, 2021

El actor recibió gran apoyo de sus seguidores: "Actúas hermoso Gonzalo, salí de Twitter que acá la gente busca el desprestigio todo el tiempo y en algún momento lo terminas creyendo", "A la gilada ni cabida", "Pero si sos de los mejores" y "No hay que darle bola. Lo mejor para La 1-5/18. Amo la dupla que hacen con Lola", fueron algunos de los tuits a su favor. Por otro lado, las críticas también se presentaron.

Mientras algunos de los comentarios se quedaron en su uso del lenguaje inclusivo, otros televidentes apuntaron contra la producción de Polka: "La culpa no es tuya Gonzálo Heredia. El problema es el libro, el director, la escenografía, el vestuario, los dientes blanco radiante de casi todos y la falta de verosimiltud de la novela con lo que realmente pasa en los barrios. Ampliaremos. #LaUno", redactó un usuario, haciendo eco de las críticas que recibió la serie por "romantizar la pobreza".

Agustina Cherri disparó contra las críticas sobre La 1-5/18.

Al igual que el ex Valientes, en las últimas horas su co-estrella Agustina Cherri también respondió a las acusaciones contra la serie en diálogo con Mitre Live: "Dicen que queremos romantizar la pobreza, hay tanto comentario tremendo, como que al vivir en una villa uno debería estar con la ropa sucia o rota, no entiendo el concepto, pero entiendo que la gente que agrede u opina de ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o barrio humilde donde la gente es limpia y pulcra", afirmó la actriz que interpreta a Lola en la controversial producción de elTrece.