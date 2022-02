La Copa América del 2021 fue un desahogo para prácticamente todos los argentinos. La Selección Argentina no gritaba “campeón” desde el 1993 y ya se había estado cerca muchas veces. Además de la gran alegría de los futbolistas y, sobre todo, de Lionel Messi, los hinchas lo vivieron como un sueño. En particular, la historia de uno de ellos emocionó a las redes sociales y se hizo viral.

Una vez sonó el silbato final, miles y miles de personas se concentraron en el Obelisco para festejar entre muchas emociones y algunos, entre lágrimas. Las historias de cada una de estas personas son desconocidas, pero dentro de este grupo hubo uno que se animó a compartir por qué este logro significó tanto para él.

La Selección Argentina levantó la Copa América en julio del 2021.

Se trata de Matías, quien comentó un emotivo relato en un video de Youtube, que precisamente era una recreación del título. “El día de la final un amigo muy íntimo murió de esa maldita enfermedad del covid, los 2 éramos futboleros e hinchas de boca, veíamos fútbol de Inglaterra, de España, el barca por Messi y todos los buenos partidos. Nos conocíamos desde los 4 años, teníamos la misma edad cuando falleció, 20”, comenzó el joven.

Posteriormente aclaró que su deceso no se debió estrictamente al Coronavirus, sino a complicaciones que aparecieron luego de contraer la enfermedad.

"Estoy seguro de que él estuvo conmigo en ese momento"

“Ese día se fue a las 9 de la mañana frente a mi y su familia, minutos antes me pidió que me acerque y con una débil voz me dijo ‘gordo pase lo que pase al partido no te lo perdés, no seas boludo’, yo le dije ‘no digas eso, lo vamos a ver juntos’. Me miró y sonrió de manera ingenua como si ya supiera que no podría”, continuó Matías.

.

Aquel 10 de julio del 2021, los dirigidos por Lionel Scaloni dieron el batacazo y derrotaron por 1-0 a Brasil, que no solo era el favorito por el nivel futbolístico, sino por la localía. Una deliciosa vaselina de Ángel Di María fue suficiente para decretar el resulta y el primer título de la Selección luego de 28 años.

Una de las imágenes más recordadas una vez terminaron los 90 minutos fue la del propio Messi, que cayó al verde césped vencido por las emociones y la satisfacción que la causó dicho logro. En efecto, su imagen traspasó la pantalla.

“Cuando el partido terminó y vi a Leo llorar mientras se arrodillaba no pude más y me estallé en lágrimas, era nuestro sueño de chicos ver a Messi campeón con la selección, estoy seguro que él estuvo conmigo en ese momento como siempre lo hizo, te amo y te extraño hermano”, finalizó Matías esta hermosa historia, que le hace un hermoso homenaje a la amistad y al deporte.