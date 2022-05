Este lunes, un deceso enlutó al mundo del rock argentino. Se trata de la muerte de la guitarrista y cantante María José Cantilo, quien según confirmaron sus familiares, "venía en un estado delicado de salud". Tenía 68 años y fue una destacada compositora, y una de las pocas mujeres que pisaron fuerte en el rock nacional en la década de los años 80.

Su hijo, Gaspar Benegas, conocido como "APAI", siguió sus pasos en la música y actualmente es guitarrista y cantante de "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado", la banda del Indio Solari.

Fue él quien hace menos de una semana dio la pista de que María José no se encontraba bien al cancelar un show en Roma, Italia. "Por cuestiones personales (que hacen a la salud de mí madre María José Cantilo) debo suspender la fecha pautada para Roma del próximo sábado. Quiero pedirles disculpas y sobre todo transmitir mi agradecimiento a toda la gente involucrada que venía trabajando para esto", posteó en su Instagram.

La emotiva dedicatoria de su hijo

Este lunes, decidió despedirla en la misma red social, con pocas palabras, pero con un video muy significativo. "Siempre te dije Mariacho. Hoy te digo ¡Gracias mamá!", fueron las palabras del músico.

Además, decidió compartir precisamente lo que los unía, una canción, pero no cualquiera sino el tema "Dejar su canción", del disco "Esencia" del 2011. Se trató del último trabajo discográfico de ella, que justamente fue producido por Gaspar.

La balada habla justamente de cómo un músico desaparece, pero siempre quedan sus creaciones. "No importa ahora, creo que me puedo ir habiendo intentado ser feliz. La música suena de adentro de esta canción, que suena de dentro de este corazón. Mi cuerpo, si vuelo, no estará más por aquí, pero ella, sonando, seguirá por mí. Y hoy quiero que suenen por quien se fue y no volvió y no pudo siquiera dejar su canción", dicen los versos del tema.

Quién fue María José Cantilo

Era hermana del trovador Miguel Cantilo y llevaba las notas musicales en la sangre. Sacó su primer disco en 1984, con la participación de León Gieco, David Lebón, Fernando Lupano y Daniel Colombres, entre otros.

Su segundo álbum, "En Banda", llegó recién a principios de los 90 y dos años después hizo un desnudo para la versión local de la revista Playboy. Fue detenida dos veces por tenencia de drogas y pasó más de dos años presa, tiempo en el que escribió el libro "Desde la cárcel".

María José Cantilo editó nueve álbumes en su larga carrera (Twitter).

Tras salir en libertad, se volcó nuevamente a su pasión y sacó una serie de álbumes independientes. "Gota a gota" (1995), “Sai Ram" (1999), "Covers-Bossanova y Jazz" (2000), "Feeling saudades" (2004), "Momentos de boleros" (2005) y "Aquí y ahora" (2006), y el último "Esencia".