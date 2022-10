Los días pasan y el furor por Gran Hermano sigue. Las historias de los personajes que se encuentran en la casa más famosa del país continúa dando que hablar y cualquier recorte del programa no tarda en volverse viral.

Más si es de uno de sus personajes más queridos. Es que, en esta oportunidad, Walter “Alfa” Santiago protagonizó un video que se difundió rápidamente y estalló en las redes sociales.

Como ya había hecho en otra oportunidad, el participante volvió a salvar una vaquita de San Antonio y, el recorte, no tardó en alcanzar todas las redes sociales por el insólito comentario que hizo Alfa.

“La voy a revivir”, le indicó el participante a Maxi, quien se encontraba disfrutando del sol y de la charla. Seguido, comenzó a golpear suavemente el cuerpo del pequeño insecto, que se encontraba flotando en la pileta, sin perder la esperanza de que recupere la vida gracias a sus ejercicios de RCP.

“La estoy reviviendo”, deslizó instantáneamente, mientras este se retiraba de la pileta para ir a tomar sol junto a Marcos, el participante que se salvó en la primera gala de eliminación.

Esta particular secuencia no es la primera vez que ocurre. “Resucité a una vaquita de San Antonio ahogada. La saqué de la pileta y estaba ahogada, me la puse en la mano, la puse patitas para arriba y empecé hacerle así (mostrando gestos de movimientos de RCP)”, le explicó al salteño.

Los fans del programa, que están del lado de este personaje, no dudaron en bancarlo la primera vez que “revivió” al insecto. ‘Encima después se puso a concientizar sobre la importancia de las abejas en el mundo, lo empiezo a querer de a poco’, ‘La esquizofrenia es total, banco’ y ‘Cómo van a odiar a este hombre’, fueron algunos de ellos.

Denunciaron ante el INADI a Martina de "Gran Hermano 2022"

Desde el inicio, la figura de Martina, la joven oriunda de Tigre, se tornó polémica. La participante de 25 años no tardó en manifestar rotundamente su pensamiento bifóbico frente a un programa de TV Nacional, que alcanzó los 23 puntos de rating.

“A mí personalmente me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada, no entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito, hay para analizar”, sostuvo días atrás. Rápidamente, las redes hicieron eco de sus fuertes dichos y comenzaron a llegar centenares de críticas y acusaciones contra la “hermanita”.

Sin embargo, se confirmó que, en las últimas horas, una persona denunció a Martina ante el INADI por discriminar a las personas bisexuales. Esto lo revelaron este jueves en el programa de LAM, emitido por América TV. “Causó mucha revolución, mucha discusión, mucho revuelo en el primer día. Como efecto mediático, obviamente estuvo bien porque era obvio que estaba puesto para eso, pero le quedó esto”, sostuvo el conductor Ángel de Brito.