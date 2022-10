La última gala de eliminación de Gran Hermano tuvo varias particularidades, entre ellas lo tenso que estuvo Santiago Del Moro todo el programa, y los usuarios de Twitter le sacaron jugo a cada una de las situaciones: la eliminación de Martina, la ausencia de Robertito Funes Ugarte y el "fallido" del conductor.

Del Moro comenzó el programa con el pie izquierdo al confundir la gala de eliminación con nominación. Luego tuvo que lidiar con la detención del padre de Thiago Medina, y cerca del final muchos televidentes escucharon un supuesto fallido que desató una ola de memes.

“Ahí sale Martina, que rápidamente viene hacia el piso. Ahí está. Así abandona la casa”, relató del Moro mientras la participante se dirigía a un oscuro pasillo con su valija. De inmediato, el presentador leyó los porcentajes de los votos y muchos pensaron que confundió a Robertito con Juan, ya que en vez de su nombre dijo su apellido: Reverdito.

En ese instante, muchos usuarios hicieron en hincapié en la ausencia de Robertito, ya que el periodista protagonizó un extraño hecho en la gala anterior, cuando Tomás Holder dejó el reality y se cortó la luz mientras se alejaba rumbo al vehículo que al estudio de Telefe.

“¿Y si Robertito dijo que no quería recibir a Martina por homofóbica? Yo lo banco si es así . No sé, son teorías muy falopas que probablemente no sean así”, se preguntó una persona en Twitter.

Gran Hermano: qué pasó con Robertito Funes Ugarte

Una vez terminada la trasmisión, no hubo una explicación oficial por la ausencia de Roberto Gunes Ugarte.

Pero esta mañana, en diálogo con Primicias Ya, Ugarte aclaró la situación: "Al estar el estudio a 10 cuadras, y el eliminado tener que volar en auto a Teleinde, no hay tiempo para que yo pueda entrevistarlo ni mucho más. Debe irse rápido a la combi que lo traslada al piso"

"Decidieron que salgan solos y que vuelen al otro estudio. Igualmente, tengo que estar a tiro por cualquier cosa, ya que es todo en vivo", indicó el periodista.

Los mejores memes sobre la ausencia de Robertito en Gran Hermano