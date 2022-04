El pasado miércoles se estrenó "Granizo", la película protagonizada por el actor argentino Guillermo Francella. El reconocido cómico interpreta el papel de "el infalible" meteorólogo para comunicar sobre las condiciones climáticos. Según anunció la plataforma de Netflix, el personaje deberá regresar a Córdoba, su lugar de origen.

El comediante tuvo la gran idea de publicitar su nuevo proyecto audiovisual a través de un video explicando algo muy característico de la provincia de Córdoba: la preparación del fernet con cola. Sin embargo, los seguidores no se tomaron muy bien el anuncio.

“Les quiero contar que Granizo fue filmada gran parte en Buenos Aires, pero estuvimos diez días en la ciudad de Córdoba y me tomé un fernecito. Me gustó la preparación, cómo lo hacen, me metí y me quedé en las barras a ver cómo lo hacen”, comenzó a contar en el clip Francella.

También, reveló que tiene algo muy puntual en Córdoba. "He ido muchas veces, he trabajado, mucho teatro y hay una cosa afectiva, amorosa. Toda la ciudad estuvo metida con nosotros porque en la historia me lleva a Córdoba por un motivo en puntual".

Francella en las grabaciones de la película.

Cabe resaltar que el fernet es la bebida es la más típica de la provincia. Por esa razón, los cordobeses defienden a muerte la planificación del fernet.

En primer lugar, el actor comenzó a poner el hielo en una botella de plástico cortada, tal como lo hacen en la región. Allá no utilizan un vaso de vidrio porque no es la costumbre de ellos.

“Arrancan con el hielo, colocan varias piedritas y después me preguntan: ‘¿Qué va primero: el Fernet o la Cola?'”, expresó el humorista. Ante la duda, dijo que el fernet debe ir antes que la gaseosa.

El actor explicando cómo armar un buen fernet.

La gran duda es cuánta cantidad de fernet y cola debe colocarse en la botella. “Hay gente que dice que con el 10, 15 por ciento, está bien. Se hacen los buenitos y después arrancan con el 20, 25... yo creo que no más del 30 por ciento”, reflexionó.

Después, el reconocido Pepe Argento de Casados con Hijos dijo que le preguntan que Cola va, ¿la Diet, la Zero? “La que va es la regular, la normal. Le voy a poner un 70 por ciento”, explicó.

Mientras agregaba la gaseosa, el actor decía a sus seguidores que miren cómo iba formándose la espuma. “Es muy fuerte, muy fuerte. Así se hace un fernet”. Por último, probó el trago y expresó: "¡extraordinario!"

La reacción de los cordobeses

Después de ver el video de Francella, muchos cordobeses salieron a criticar y a quejarse por la manera en la que hizo el fernet. Según los especialistas en tragos, era mucha espuma. "Haces un fernet así en Córdoba y se te ca... de risa culiado", escribió un tuitero.

Además, los ciudadanos se quejaron de que sea un porteño el que interpretara al personaje de la película. “¡Pongan a cordobeses a hacer de cordobeses! Basta de porteños haciéndose pasar por cordobeses por favor se los pido. Unas ganas de hacerles la gran Will Smith me dio el tráiler”, escribió Fer Brown.