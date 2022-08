Después de haber pasado el feriado del 15 de agosto con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el cual se sumó al sábado 13 y al domingo 14 para alargar el descanso, los argentinos y las argentinas esperan el próximo fin de semana largo.

Los fines de semana extendidos son importantes para las personas que desean frenar un poco con la rutina diaria laboral o escolar o aprovechar para realizar una escapada a algún destino de ensueño.

El próximo feriado nacional es el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este año será trasladable al lunes 10 para sumarse al sábado y al domingo, además de agregarse el día viernes 7 para hacer el fin de semana extra largo. El fin de semana queda entonces de 4 días con el objetivo de incentivar el turismo en todo el país.

Las personas que deseen realizar un viaje durante el fin de semana largo deberán esperar hasta octubre, ya que en septiembre no hay ningún feriado. Sin embargo, quienes pertenecen a la comunidad judía podrán disfrutar de los días 26 y 27 del próximo mes, establecidos como no laborables con motivo del Año Nuevo Judío, los cuales se tendrán en cuenta o no según si el empleador desea respetarlos. Ambas fechas se suman al 5 de octubre, el día más sagrado para la colectividad y sus tradiciones.

Cuántos feriados le quedan al 2022

Como septiembre no tiene feriados, el próximo descanso será del 7 al 10 de octubre. En noviembre, el Día de la Soberanía Nacional será trasladado del domingo 20 al lunes 21, para favorecer también el turismo en Argentina.

En diciembre, el primer feriado del mes será el jueves 8 con motivo de la Inmaculada Concepción de María. Aunque en este caso no es trasladable, el Gobierno nacional decidió sumar el día 9 con fines turísticos. Este caso es similar al de octubre, ya que será fin de semana será largo y contará con 4 días de descanso. El último feriado será el día 25 por Navidad, celebración que este año cae domingo.

Cómo se distribuyen los feriados en Argentina

Según el calendario nacional, existen tres tipos de feriados en el país. Los feriados trasladables se establecen cuando las fechas coincidan con los días martes y miércoles. En este caso, se pasan al día lunes anterior. En cambio, los que coincidan con los días jueves y viernes se trasladan al día lunes siguiente.

Los feriados nacionales son los que no se trasladan porque se rigen por la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Nº 27.399. Por último, los días no laborables son establecidos con fines turísticos y no son feriados oficiales.