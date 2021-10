Mauro Icardi no deja de ser noticia, se reencontó en Milán con Wanda Nara y le dedicó un fuerte mensaje. Las últimas horas fueron vertiginosas, la blonda revolucionó las redes con el enigmático mensaje: "me separé" y el mundo no dejó de especular con infidelidades y terceras en discordia.

En este contexto, Mauro Icardi rompió el silencio y dejó bien en claro que está dispuesto a hacer cualquier cosa para reconquistar a su mujer. "Feliz día mamucha", escribió Mauro Icardi acompañando fotos viejas de ellos dos y otra de Wanda con sus cinco hijos en las que se los ve juntos y enamorados.

.

El jugador del Paris Saint Germain no se había presentado a entrenar con su equipo por "motivos familiares" según manifestó. Luego, el jugador de 28 años, compartió en sus redes sociales una foto junto a su esposa en medio del escándalo tras la separación.

Lo cierto es que en medio de la separación y rumores de infidelidad Wanda recibió elogios y varias famosas y famosos le manifestaron su apoyo. Si bien todo el escándalo parece haber durado menos de 24 horas, hasta el momento la protagonista de esta historia no dio más detalles al respecto.

Por otro lado, la China Suárez fue señalada como la tercera en discordia. La actriz fue vinculada al escándalo entre la empresaria y el jugador del Paris Saint-Germain luego de sospechosos movimientos en las redes sociales de los implicados. A pesar de las acusaciones que la señalan como "la otra", ella se desvinculó de la polémica. "Que se arreglen entre ellos", señaló.

Los memes del posteo de Icardi

Messi cuando la China Suarez se acerque a De Paul pic.twitter.com/Hq16a7IkhA — J U L I A N (@julianmendozza) October 17, 2021

Fiesta de fin de año con las familias Suárez,Vicuña,Ardorhain,López,Icardi,Nara,Cabre pic.twitter.com/mL6yo0AW49 — Camila Nesa �� ������ (@sarin10ok) October 16, 2021

Pero wanda mira esa expresión de perrito regañado, él ya entendió. pic.twitter.com/F1XFezU2Ih — PV=nRT (@Kenzomon) October 17, 2021