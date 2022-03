Para la tercera temporada de Casi Ángeles, la exitosa producción juvenil de Cris Morena que protagonizaron Emilia Attias, Lali Espósito, Peter Lanzani, Gastón Dalmau, la “China” Suárez y Nicolás Riera, se incorporaron varios rostros nuevos que dieron otro color y dirección a la trama. Dos de los personajes más recordados de esta entrega son los de Maximiliano y Paula Reca, hermanos en la ficción y en la vida real.

Paula Reca junto a Peter Lanzani en uno de los episodios de la tercera entrega de " Casi Ángeles".

Paula Reca le dio vida al personaje de Luna Vörg, una estudiante tímida y dulce del Colegio Mandalay que había conquistado el corazón de Thiago (Peter) y despertado los severos celos de Mar (Lali) en varias ocasiones. Asimismo, era la hermana de Pedro Vörg (Maximiliano Reca), un chico sensible que también enamora a Mar, quien lo apoda cariñosamente “Yeti” y “Rastita”.

.

Aunque la participación de Maximiliano y Paula fue bastante corta en comparación con otros artistas del elenco, sus personajes fueron de los más trascendentales para los seguidores de la serie. Y pese a que pudieron haber aprovechado el éxito de la ficción como trampolín para nuevos proyectos en la televisión, ambos decidieron seguir caminos diferentes en el ámbito artístico.

Las fans de Maximiliano lo siguen apodando "Rastita" de forma cariñosa en sus redes sociales.

Luego de su debut en Casi Ángeles, Maximiliano Reca no volvió a participar en telenovelas juveniles. En cambio, con un perfil mucho más bajo, se inclinó por la dirección de cine. En el 2017 produjo junto a su hermana la película Tampoco tan grandes, la cual se estrenó en 2019 comercialmente y fue vista por un total de 12.439 espectadores. Además, el filme ganó en la categoría “mejor película” en el Festival Internacional de cine Mar del Plata y se proyectó en varios festivales de cine internacionales.

En sus redes sociales, sus seguidores lo siguen llamando por su apodo en la serie de Cris Morena, “Yeti”, en cada una de sus publicaciones. Maximiliano tiene 17 mil “followers” en su cuenta oficial de Instagram (@mrmaximo) y se muestra como una persona austera, sensible, y apasionada por el séptimo arte.

Los hermanos Reca fueron reconocidos por su película "Tampoco tan grandes" en el Festival de Cine de Mar del Plata del 2018.

Por otra parte, la historia de Paula Reca es completamente distinta. Luego de interpretar a Luna en la tira juvenil, la actriz participó en dos temporadas de la última serie de Cris Morena, Aliados, bajo el rol de Mary. Sin embargo, el ambiente donde más cómoda se sentiría es en el cine y el teatro

Antes y después de Aliados, la también hermana de Sofía Reca obtuvo varios papeles para importantes títulos dramáticos. En 2010, trabajó para la película Belgrano, la cual fue producida por Juan José Campanella y dirigida por Sebastián Pivotto. En aquella cinta compartió el set de grabación con figuras como Pablo Rago, Valeria Bertuccelli, Pablo Echarri, Mariano Torre, entre otros.

Tres años más tarde, la artista oriunda de Luján obtuvo una nominación como “Mejor actriz” en los Premios Nuevas Miradas de TV por su personaje en la miniserie de Canal 7, Germán, últimas viñetas.

Pero también se ganó el respeto y el reconocimiento de sus pares por sus trabajos en el teatro. La novia rebelde y Mamma mía! fueron algunas de las obras más importantes en las que desplegó su talento para la interpretación. Esa última le valió el Premio ACE a la revelación femenina en teatro.

En el 2019, Paula obtiene el premio HUGO a mejor actriz protagónica y es nominada a los premios ACE a mejor actriz protagónica por su protagónico en el musical ONCE en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.

Estrellas desde el primer minuto

Paula y Maximiliano tuvieron todos los recursos para llegar a formar un estilo de vida y una carrera profesional acomodada a sus gustos. Son los hijos de Guillermo Reca, uno de los principales dueños de la compañía eléctrica Edesur, así como de varias empresas gasíferas, y exjefe en Latinoamérica del banco de inversiones estadounidense Merrill Lynch. Su madre es una artista de perfil bajo que, según explicó Paula en una entrevista con el diario El Sol, anhelaba tener una familia numerosa. En tanto, tienen cuatro hermanos, de entre los cuales se destaca la conductora y modelo Sofía Reca, quien a su vez, es la esposa de Tomás Yankelevich, hijo de los productores televisivos Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Los hermanos Reca participaron únicamente en la tercera temporada de Casi Ángeles.

Esta última relación familiar les sirvió tanto a Paula como a Maximiliano como puente para debutar como actores en una de las series más vistas en toda Latinoamérica y el resto del mundo. No obstante, Paula se había preparado lo suficiente en años anteriores para llegar a convertirse en una estrella.

La artista de 33 años contó en una entrevista con El Sol que su padre “siempre” la apoyó en sus proyectos personales. “Nunca sintió miedo cuando le dije que quería ser actriz”. A los 18 años, cuando terminó el secundario, se fue de su casa y tomó la decisión de seguir su carrera de actriz estudiando en el Tisch School of the Arts de Nueva York.

.

“Quería estudiar afuera, en Londres o en Nueva York, pero salió lo de Estados Unidos y me fui. No lo pensé dos veces, era mi sueño –cuenta–. Estuve cinco años y viví una experiencia única, privilegiada. Conocí gente de todo el mundo, tuve maestros increíbles, posibilidades de audicionar ante directores fuera de serie... Filmé cortos y hasta hice el protagónico en un largometraje, Tom’s Phone (El teléfono de Tom). Después volví, me incorporé al elenco de Casi Ángeles y me sumé también en la temporada de teatro del Gran Rex”, explicó Reca sobre su formación.

Al día de hoy, Paula posee una popularidad mucho más notoria en sus redes en comparación a su hermano (más de 65 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram). Es una comprometida artista y feminista que se muestra entusiasmada por su carrera profesional y preparada para cualquier proyecto venidero.