Este viernes y sábado, una pareja tucumana había organizado todo para dar el "gran sí", pero había alguien que no estaba feliz con el casamiento de los novios y decidió impedirlo a su manera. No, no entró corriendo en el momento justo para decir "yo me opongo", sino que levantó el teléfono e hizo no una, sino dos llamadas con amenazas de bomba para que tuvieran que desalojar el lugar.

Los sucesos ocurrieron este fin de semana en la localidad de Yerba Buena, en Tucumán. La pareja había decidido dividir la celebración en dos. La primera parte, que tuvo lugar el viernes, estaban en pleno enlace ante las autoridades del Registro Civil cuando recibieron el primer llamado proliferando la amenaza.

.

El segundo fue el sábado, cuando estaban en medio de la fiesta. Ya en esta oportunidad los recién casados decidieron llamar a la Policía para que interviniese y comenzara una investigación. Tras lo cual, un móvil se trasladó hasta el local ubicado en calle Santo Domingo.

Luego de hacer una revisión, constataron que se había tratado de una falsa alarma por lo que autorizaron que el festejo siguiese su curso, comprometiendo a los cónyuges para que al otro día se presentasen ante la Comisaría para hacer la denuncia formal. Según publicó La Gaceta, fue la recién casada quien le adjudicó los episodios a la ex novia de su marido.

Interrumpieron un casamiento en Tucumán y se volvió viral

No es la primera vez que un episodio singular tiene lugar en el “jardín de la República”. A comienzos de abril de este año, se viralizó el video de un casamiento tucumano que se estaba realizando bajo protocolos debido a la situación sanitaria por el coronavirus.

En las imágenes se puede ver cómo la pareja de Julieta y José ya estaba tomada de la mano a la espera de lo que sería el momento más emotivo de la ceremonia, cuando tenían que dar su consentimiento. Algo también los interrumpió, pero no se trató de alguien queriendo hacerlo a propósito sino un vendedor ambulante.

"¿Quiere unirse en legítimo matrimonio con..." se alcanza a escuchar que dice la jueza cuando una voz más fuerte la interrumpe. "Compramos baterías, vendemos huevos baratos..." es lo que se puede entender que dice el hombre por altoparlante.

Pese a la interrupción tanto la oficiante como los novios decidieron seguir adelante, por lo que los invitados se perdieron de compartir con ellos el "sí, acepto", ya que lo único que escucharon fue al chatarrero.