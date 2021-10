Pasó por las inferiores del Real Madrid, coqueteó con Boca Juniors, se sumó a River Plate con tan solo 15 años, ganó la Libertadores con tan solo 18 años, llegó a la selección Argentina donde compartió equipo con su ídolo Lionel Messi y hoy la rompe a las órdenes de Marcelo Gallardo. ¿Quién es Julián Álvarez?

Apodado la “araña”, tiene solo 21 años pero su presente ya hace ilusionar a más de uno. Su historia futbolística comenzó de forma prometedora cuando tenía 11 primaveras y jugaba en su querido Club Atlético Calchín de Córdoba. En ese momento destacaba de tal manera, que un árbitro le comentó a un reclutador local, Piero Foglia, que había un pibe que “marca mucho la diferencia”. Por lo tanto, este último movió algunas piezas y lo llevó a España, para que juegue un torneo con el Real Madrid.

En el Real Madrid jugó un torneo y salió campeón, pero no podían ficharlo hasta que no cumpla los 16 años.

"Siempre se quedó ahí en Calchín y no estaba fichado en AFA. Por una relación que tenía con un director deportivo del Real Madrid me atreví y estuvo a la altura. Jugó un torneo, salió campeón, pero no podían ficharlo en FIFA y había que esperar hasta los 16 años. Si hubiera estado la misma reglamentación con la que Messi firmó en Barcelona, Julián hubiese fichado por el Real Madrid", detalló Foglia para un programa radial.

Frustrado su pase al “merengue”, volvió a Argentina pero no bajó los brazos. Luego de probar suerte en Boca y en Argentinos Juniors, una banda roja se cruzó en su camino. En el año 2015, se sumó a la séptima división de River Plate y su talento hizo que a base de goles y de buenas actuaciones, fuera subiendo escalones hasta llegar a la reserva.

Debutó con gol frente a Talleres en el 2018.

Marcelo Gallardo decidió subirlo al primer equipo para la temporada 2018-2019 y lo hizo debutar en un amistoso frente a Talleres de Córdoba, que terminó en victoria de la “T” por 3-1. Sin embargo, la “araña” seguramente recuerda este partido con una sonrisa, ya que marcó el único tanto de su equipo.

Su presentación oficial con el “millonario” fue el 27 de octubre del 2018 frente a Aldosivi y esta vez sí fue victoria por 1-0.Sorpresivamente, el técnico le dio aún más confianza y con solo 18 años, lo mandó al verde césped del Santiago Bernabeu para disputar los últimos 14 minutos del agregado que terminaría con River campeón de América.

Jugó los últimos 15 minutos de la final de Madrid.

A partir de aquí, su carrera creció a un ritmo exponencial, ya que en el 2019 debutó en la red frente a Independiente, fue convocado para el Sudamericano con la Selección juvenil, donde marcó un terrible gol, y luego se hizo un lugar en la lista definitiva del Mundial Sub-20, donde también marcó un tanto frente a Sudáfrica.

Ese mismo año también hizo su primer gol por Copa Libertadores, una vaselina a lo Raúl González frente al Inter de Porto Alegre.

Entró de manera sorpresiva en la lista definitiva de la Copa América, donde por supuesto, salió campeón.

Esto todavía le dio más empuje y pese a la pandemia del Coronavirus, comenzó a ser un “habitué” en los equipos de Gallardo. Su gran rendimiento hizo que Lionel Scaloni se fijara en él a mediados de este año. El 24 de mayo Lo llamó para la doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia, y debutaría con la celeste y blanca precisamente frente a los primeros, el 3 de junio, cuando ingresó por Angel Di María. Sus buenas sensaciones hicieron que el ex ayudante de Sampaoli diera el batacazo y anotara su nombre en la lista definitiva de la Copa América que se disputó en Brasil, donde gritó “campeón”.

Desde aquel partido frente al “Tiburón” en el 2018, Álvarez lleva la interesante cifra de 21 goles y 21 asiestencias en 84 partidos con River Plate. De más está decir que ya llamó la atención de algunos clubes europeos, por ejemplo el Milan, que ya puso sus ojos en él.

Hasta que se vaya, seguramente por la puerta grande del estadio Monumental, sus hinchas todavía podrán disfrutar del juego de este polivalente delantero.