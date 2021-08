Los comentarios que muchos hombres hacen debajo de las fotos de mujeres que postean imágenes de ellas mismas en sus redes sociales son redactados, en su mayoría, en tonos agresivos y que pueden enmarcarse dentro de casos de violencia de género. Tal es el caso de una usuaria que mostró una captura de pantalla de una conversación que mantuvo con sus amigos por un grupo de WhatsApp, quienes comentaron una foto de una joven, que ella misma había subido previamente a su cuenta de Instagram.

"Imaginate creerte 'edgy' porque tus amigos son unos potenciales violadores, realmente te faltó amor en casa, hermana", publicó la usuaria "ara vitiello" (@SweetSalvat0re) que mencionó el tuit de la usuaria "owo", quien adjuntó la captura de pantalla del chat de WhatsApp con sus amigos.

En esa conversación que tuvieron los amigos de ella, sobre la foto, puede leerse: "lusansatt está buena, re buena. Cómo la c... toda, todita. Qué hija de p... Sabés cómo la duermo de una piña. La llevo a un descampado".

Con respecto a los mensajes que comentó un tal "Joel", la usuaria "owo" escribió en su cuenta de Twitter: "Los que andan tranqui son mis amigos irl".

Entre los comentarios más destacados sobre los mensajes escritos por "potenciales violadores", se encuentran: "¿Por qué no te juntas con pibes de tu edad?... Los pibes de mi edad"; "Qué confianza puede tener con esos tipos turbios..."; "Los últimos mensajes???? Terrible miedo"; "¿Cómo pueden ser amigas de violadores?"; "A mí me daría miedo leer eso y seguir juntándome con ellos"; "Me parece un montón, que le bajé un cambio a lo paje.. y violento tu amigo".

Por su parte, la usuaria aseguró que salió de ese grupo de amigos por ser "potenciales violadores", luego de que ellos dejaran comentarios que podrían rozar la misoginia y se enmarcan en un contexto de violencia de género.

Una chica fue desnudada y abusada por una manada de 400 hombres mientras grababa un video en TikTok

Hace una semana, un hecho de abuso relacionado a las redes sociales ocurrió en Pakistán cuando una estrella de TikTok de ese país, llamada Ayesha Akram, decidió festejar el día de la independencia en un parque de la ciudad de la ciudad de Lahore. La joven llegó acompañada por cuatro amigos y nunca se imaginó que sería víctima de un brutal ataque.

Cuando intentó grabar un video para compartir en la red social, una manada de 400 hombres la agredió, desnudó y lanzó por el aire.

El episodio supone un nuevo incidente de violencia contra las mujeres en la región y cuando se volvió viral generó indignación entre la población. Incluso el primer ministro, Imran Jan, y otras autoridades se refirieron al trágico hecho.

La víctima relató a la policía que los hombres la tocaron, le arrancaron la ropa, la golpearon y la tiraron al aire. Además, Akram contó que le robaron 15.000 rupias (cerca de 20 mil pesos), el celular, un anillo de oro y unos pendientes. Finalmente, la joven pudo salir del parque con la ayuda de una mujer que acudió a su rescate.