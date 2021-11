No hay nada malo con la crítica constructiva, pero hay ciertas personas que la llevan a otro nivel. Estas personas siempre tienen algo para decir acerca de los demás, desde sus más comunes errores a sus hábitos más establecidos. Ya sea con buenas intenciones o no, sus palabras pueden cortar profundo en la gente que las escucha, sobre todo si no habían preguntado su opinión.

Todos somos culpables de dejar caer algún comentario de más sobre el otro, pero hay ciertos signos zodiacales que resultan más predispuestos a juzgar a los demás, aunque ni siquiera se den cuenta. Sus estándares suelen ser muy altos, por lo que tienen críticas para todo. Si bien no expresan sus pensamientos, sus miradas y las expresiones en sus rostros los pueden delatar. Estos son los tres signos más criticones del zodíaco:

.

Virgo

A los nacidos bajo Virgo no se les escapa nada. Conocidos por ser perfeccionistas, siempre pendiente de los detalles, no es extraño que encuentren con facilidad cosas que señalar tanto en sí mismos como en los demás. Sus críticas y comentarios, aunque vienen de un buen lugar, pueden llegar a ser crueles e hirientes ya que sacan a relucir errores que los demás ni siquiera habían notado.

Lo peor que le puede pasar a un Virgo es salirse de su plan. Si algo está por debajo de su exigente estándar, no tendrán compasión a la hora de manifestar su disconformidad, ya que a sus ojos están haciendo un favor al señalar los errores de los demás. Aquellos que quedan del otro lado de sus críticas, sin embargo, pueden llegar a sentir temor de compartir con ellos sus trabajos.

Escorpio

Los Escorpio son algo más que detallistas: son observadores natos. Siempre atentos a sus alrededores, tienen una facilidad envidiable a la hora de leer a las otras personas, analizando comportamientos y hábitos. Y si encuentran algo que no les cuadra, no dudarán un segundo en lanzar sus críticas.

Escorpio es uno de los signos más duros con sus críticas.

A diferencia de los demás signos zodiacales, los nacidos bajo Escorpio criticarán de frente y sin miedo a la reacción de los demás. Sus amigos y familia saben que sus palabras vienen de un lugar de respeto, aunque puedan resultar cortantes, pero esta actitud puede traerle problemas a la hora de trabajar con personas nuevas que no conozcan su agresiva forma de crítica constructiva.

Libra

Puede ser sorprendente ver a Libra en esta lista, ya que no es un signo conocido por buscar conflicto. Pero mientras los nacidos en Libra evitan las discusiones, guardarán sus comentarios y críticas tras labios cerrados. Pocas veces sentirán la necesidad de exponer sus dudas acerca de una persona, pero en su mente pueden fulminar luego del más mínimo error.

