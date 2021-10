La titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, señaló que a pesar de haberse descartado el IFE 4 2021, "todo lo que está por venir lo seguimos pensando", al ser consultada por el pago de bonos extraordinarios.

Aunque por el momento no se oficializó el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE 4) por el Gobierno, se puede preveer que próximamente comunicarán esta medida o alguna equivalente en su lugar. El mismo Alberto Fernández semanas atrás confesó que están trabajando en ello.

.

Según estimaciones, esta nueva medida económica alcanzaría a 3 millones de personas. El comunicado se hará presumiblemente antes de las Elecciones Generales del 14 de noviembre.

Cuál sería el monto del Ingreso Familiar de Emergencia

Ya que la medida no fue formalizada todavía, no se sabe cuál será el monto que disponga el Gobierno para este nuevo beneficio. No obstante, todo indica que podría ser superior a los anteriores que otorgaron (que eran de $10.000) y alcanzar los $15.000.

Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

Por otro lado, la ANSES realiza el reconocimiento de aportes para mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse y no cuenten con los años de aportes necesarios y tengan hijas y/o hijos.

El Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos.



Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse.

A quiénes les corresponde

Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.

Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.

En qué consiste la medida

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará:

1 año de aportes por hija/o.

2 años de aportes por hija/o adoptada/o.

Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses.



Además, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.