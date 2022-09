Lo que iba a ser uno de los días más importantes, terminó siendo aún más increíble, y la felicidad para Ronnie Foster fue plena aquel día.

Un hombre de Carolina del Norte, Estados Unidos, protagonizó una historia que emocionó a más de uno en las redes sociales. Mientras se encontraba yendo hacia su última sesión del tratamiento contra el cáncer, Foster descubrió algo que le cambió la vida: había ganado 200 mil dólares en una lotería.

En una entrevista para "Good Morning America", el protagonista de esta increíble historia contó que el ticket ganador lo compró mientras se dirigía hacia el hospital, sin imaginarse en ningún momento que iba a terminar siendo el ganador de una fortuna.

El hombre compró el boleto ganador a último segundo.

“Ya estaba feliz porque era mi última ronda de quimioterapia”, confesó el hombre, quien lucha contra el cáncer de colon, y continuó: "Pero ganar este dinero lo convirtió en mi día de suerte. Me quedé congelado”.

Ganó una fortuna en un día especial

A pesar de que la historia tuvo un desenlace completamente inesperado, lo cierto es que todo fue producto del destino. En un primer momento, Foster había comprado un boleto de 1 dólar, y su premio solo fue de 5 dólares.

Sin embargo, por arte del destino, el hombre decidió cambiar aquellos 5 dólares por otro boleto del mismo precio, y, en el último segundo, tomó una decisión que lo cambió todo: "Al final decidí comprar dos tickets en lugar de uno”.

Esa diferencia de boletos -en donde pasó de comprar uno a dos-, realmente le cambió la vida al oriundo de Carolina del Norte. Al rascar uno de los dos tickets que había comprado, el hombre se encontró con un resultado completamente inesperado.

"No podía creerlo. Vi todos esos ceros y me quedé congelado. No lo creí hasta que le di el boleto a la persona que estaba tras el mostrador para que lo escaneara", recordó en la entrevista.

Sin poder creerlo, luego de la sesión Ronnie fue corriendo a buscar su premio, el cual fue de casi 200.000 dólares. Si bien el dinero obtenido no lo convirtió en millonario, el ganador de la lotería confesó que era precisamente la ayuda económica que estaba necesitando.

“Tengo un buen seguro médico, pero todavía hay algún coste pendiente. Este dinero hará que sea mucho más fácil afrontarlo”, explicó Ronnie, y contó luego que el dinero le ayudará a costear todas las facturas médicas que tiene pendientes, debido a su tratamiento.