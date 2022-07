Las citas a ciegas son un tema muy complejo, sobre todo porque no sabes cuál va a ser la primera impresión de la otra persona. Una usuaria de TikTok se hizo viral, ya que mostró lo decepcionada que quedo luego de reunirse con un chico que conoció por internet. El mismo le dijo algo fuera de lugar respecto a su cuerpo y ella, sin mediar palabras, decidió abandonar la salida. En esta historia todo salió mal, pero la mujer le dejo a los seguidores una gran reflexión acerca de lo sucedido.

En época de Tinder y otras aplicaciones de búsqueda de pareja, es casi cotidiano encontrar en las redes sociales anécdotas tanto buenas o malas acerca de encuentros. Si bien, hoy en día, muchas parejas nacen a partir de las plataformas virtuales, también se han compartido numerosos casos en los que las cosas no han terminado de la mejor manera. En muchas ocasiones, estas publicaciones producen sorpresa y en algunos casos generan arduos debates.

Recientemente, se ha hecho viral la experiencia de Wendy Cate, una joven estadounidense que contó en TikTok el desafortunado comentario que le hizo un pibe que conoció a través de una app, cuando la vio por primera vez en la cita que pactaron después de muchas semanas de diálogo. El hecho causó indignación y enojo entre los usuarios de la red asiática.

La serie de videos publicados comienza con Cate explicando el contexto de la "relación" entre ambos. Según narro, tras un tiempo hablando a distancia con Steve, el chico de su cita, accedió a salir con él. El plan acordado era súper tranquilo, simplemente irían a tomar un café y se conocerían en persona, ya que hasta ese momento solo se habían visto en fotos. Además, en las imágenes, mostró la joven que se vistió "bien diosa" para dejarle una buena impresión, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

La tiktoker fue a su encuentro, se saludaron y las primeras palabras del hombre fueron "Eres más gordita en persona". La mujer, un tanto sorprendida, le pregunto si eso significaba un problema para él y acto seguido, le respondió sin rodeos "Ojalá tu personalidad lo compense". Tras este comentario y al darse cuenta de que lo estaba diciendo de verdad, tomo la decisión de salir del lugar sin emitir ninguna palabra más.

El encuentro de los jóvenes fue catalogado en las redes como el récord de la cita más corta del mundo, ya que no llegaron a estar ni dos minutos por lo que explico usuaria de la red social. Claramente, tampoco llegaron a concretar el café que se habían prometido. En cuanto salió del fallido encuentro, la mujer le dijo a través de un video "Nunca le digas eso a nadie. Sin mencionar que me veo increíble. Lo siento, me veo adorable, ¿de acuerdo? Tú te lo pierdes".

Rápidamente, el video causo furor y alcanzó una gran repercusión. El alcance que tuvo la publicación fue tal que le llegó al propio Steve, que le pidió a Wendy que borre las imágenes de las redes sociales y le aseguró que le estaba afectando su vida privada. El pibe también sostuvo que ella era "hipersensible". A pesar de los mensajes, Cate continuo subiendo tiktoks y le dijo a sus seguidores "No seas como Steve".

Las medidas tomadas por la mujer fueron festejadas por sus miles de seguidores, quienes además se mostraron sorprendidos por la "sensibilidad" y la falta de humor de Steve. Actualmente, el video fue reproducido más de 2.8 millones de veces y tiene al menos 536 mil "me gusta". ¿Qué harías si te dicen un comentario de este estilo?.