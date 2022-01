El foco ígneo que comenzó en la tarde del martes a la altura de la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini ya consumió unas 8 hectáreas de árboles y plantaciones, aunque las dotaciones de bomberos que se hicieron presente en el lugar, confiaron que el siniestro está controlado por lo que las tareas ahora pasan por la no extensión de las llamas, ayudadas por la acción del fuego.

El fuego se encuentra centrado en unos campos de la zona de Carlos Spegazzini, pegados a la Autopista Presidente Perón, con lo cual las llamas que aùn persisten no pueden cruzar a los otros campos, formando así el llamado "cortofuego" y aliviando la situación.

.

Mientras tanto, el gobierno bonaerense declaró la emergencia ígnea en plena ola de calor que sacude a la región y alrededores por espacio de este semana. En cuanto a las pérdidas que dejó el siniestro, el mismo consumió unas 8 hectáreas de diversas fauna y plantación, ya que hay muy pocas viviendas en el lugar del hecho.

Cabe destacar, que actuaron varias dotaciones de bomberos pertenecientes a las localidades de Ezeiza, Carlos Spegazzini, Tristán Suárez y La Unión, más la presencia de un helicóptero que carga agua en una tosquera cercana y la desparrma sobre los focos activos.

Incendio: sin cortes en Autopista

En tanto, la policía bonaerense no cortó el tránsito en la Autopista Presidente Perón ni en aquella que une a Ezeiza con Cañuelas, debido a que la visibilidad es óptima para manejar hasta el momento, situación podría revertirse si los vientos cambian su dirección.

Por otra parte y mientras el incendio sigue activo, los bomberos aún no pudieron confirmar las causales del siniestro que no dejó heridos ni víctimas fatales.

Por otra parte, los vecinos piden ayuda desde las redes sociales, para colaborar con los bomberos que no dan abasto con la situación: "Por favor, pedimos a la gente solidaria que pueda venir con agua y con baldes a ayudarnos porque no damos más, los bomberos no dan más".