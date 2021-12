En las últimas horas se dio a conocer un reclamo en las puertas del nosocomio pediátrico cabecera de la provincia de Jujuy. Una familia desesperada contó que un menor de tan solo 2 años perdió la vida cuando estaba internado y denuncian abandono de persona de la doctora que los atendió.

Asunta Morales, bisabuela del niño que falleció relató: “Se descompensó y hasta respiración boca a boca le hice para salvarlo, llamamos a SAME y lo trajeron al Hospital. Acá en el hospital estuvo desde esta mañana internado, se volvió a descompensar la llamamos a la doctora diciéndole que venga y no quiso venir y el nene murió en los brazos de mi niña”.

.

"Para mí es un abandono de persona lo que hizo la doctora", continuó. “No me quieren dar datos, no me quieren dar nada. La doctora no ayudó a mi hija, el bebé murió sin atención. Muy insensible la doctora, ni a los perros se los deja morir así. Me voy a denunciar a la Seccional 1ra y verán los fiscales”, expuso.

Escuchá el audio estremecedor del dolor de una familia que quiere explicaciones y saber qué fue lo que pasó con el niño.