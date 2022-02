Desde el martes, Thelma Fardín no deja de ser nombrada en canales de televisión, diarios y portales de noticias, por el polémico fallo de la Justicia brasilera. La actriz salió a hablar el pasado martes a través de su cuenta de Instagram, pero desde su entorno salieron a respaldar su posición contra la figura de Juan Darthés, denunciado por violación en 2009, durante una gira de "Patito Feo" por Nicaragua.

Durante una protesta frente a la Embajada de Brasil en la provincia de Buenos Aires, Fardín acusó a los abogados de Darthés de tratar de "evitar que se llegue a una sentencia". Además, dijo no saber “hasta qué punto pueden llegar a escalar las influencias y el poder” en territorio brasilero.

Thelma Fardín en la embajada de Brasil, junto al colectivo Actrices Argentinas.

En ese sentido, Thelma no dudó y fue contundente: “Es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia”. Tras esta sentencia, la joven actriz ratificó que “se presentará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Brasil”. Cabe destacar que pese a no haber logrado acceder todavía al expediente completo para “saber por qué fallan de la manera en que fallan”, Fardín no pierde esperanzas.

¿Qué pasa si el juicio Darthés-Fardín vuelve a foja cero?

Que el juicio vuelva a foja cero —aseveró— sería “un escándalo a nivel internacional”. Por otra parte, destacó que sería “absolutamente revictimizante” por someterla nuevamente a las numerosas pericias psicológicas y físicas ya hechas. Además, por afrontar una defensa “muy virulenta”.

El abogado Juan Pablo Gallegos, quien se sumó al equipo legal encabezado por Martín Arias Duval para asesorar a Fardín, no pudo evitar mostrar su indignación. “La prueba es tan abrumadora que (Darthés) eligió el país (donde ser juzgado) y eligió al juez, y cuando vio que no alcanzaba hizo esto para evitar la continuidad del juicio”, valoró el letrado.

En ese sentido, consideró que las garantías del denunciado y la víctima son “muy asimétricas”. Por esto, anticipó que buscarán lograr que la denunciante “pueda tener una participación más activa”.

El juicio a Darthés —acusado de violar a la actriz en Nicaragua en 2009— comenzó el 30 de noviembre de 2021 con cuatro jornadas de declaraciones de testigos. Tras reanudarse el pasado 27 de enero, quedó en suspenso esta semana por una cuestión de competencia territorial de la Justicia de Brasil, a raíz de un pedido de los abogados del actor.

El actor enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de "estupro agravado", lo que equivale en la Argentina a la carátula de "abuso sexual con acceso carnal". El tribunal brasileño aclaró que esto no significa el cierre de la causa o la absolución del imputado, sin embargo, se desconocen los plazos para el reinicio del proceso.

Thelma Fardín, la voz de la lucha contra el abuso de poder.

“Si a mí, que tengo un micrófono en la mano, se me presentan todos estos escollos sin fin, ¿qué queda para el resto de las mujeres que quieren denunciar?”, cuestionó eufórica Fardín, acompañada por activistas feministas y miembros de Amnistía Internacional.

“No podemos permitir que adoctrinen a las personas que denuncian”, expresó la actriz. Al mismo tiempo, consideró que con "estas artimañas" están apelando a cansarla. Sin embargo, recalcó: "Estoy fuerte y convencida de dar esta batalla".