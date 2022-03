Un perro fue brutalmente despellejado en el lomo desde la cabeza hasta la cola en la localidad de La Meseta, en Neuquén. El cachorro, apodado por quienes lo hallaron como “Girasol”, fue encontrado por tres personas que se hicieron cargo de sus gastos y se encuentra recuperándose exitosamente a pesar del trauma.

Los héroes del perrito son Ivana Malaspina, su esposo y una amiga de ambos. Ellos suelen circular por la zona de Colonia Nueva Esperanza, para colaborar con los vecinos a quienes se les instalan los perros que van al basurero.

Los ayudan a llevar los animales a castrar o bien les proveen alimentos. “En la pandemia nos empezamos a involucrar más con la gente que no tenía para comer. Llevamos mercadería y ahora estamos juntando útiles. No le podés pedir que tengan bien sus animales cuando no tienen para comer ellos”, contó Ivana.

Girasol fue atendido por un veterinario que lo estabilizó.

Girasol fue hallado en una habitación a medio construir rodeada de bolsas de basura. “Pensamos que estaba quemado o que se había enganchado la piel con algo. Tengo una perrita, que estaba quemada y rescatamos hace dos años, que tenía una herida parecida”, sostuvo la mujer.

Sin embargo, el veterinario dijo que al animal le habían quitado lonja de piel a lo largo de la columna desde que empieza en la cabeza hasta que empieza la cola.

La triste historia de Girasol, el perro despellejado

En consecuencia, Girasol estuvo internado desde ese sábado 26 de febrero hasta el siguiente sábado 5 de marzo. “Estamos intentando que -la herida- cierre con unas cremas que me salen 13 mil pesos y los parches de silicona 7 mil pesos, que se usa cuando la gente tiene escaras. Se pegan y tratan de unir la piel”, detalló al respecto Laura.

Si bien su pronóstico resulta esperanzador, la recuperación será lenta y costosa: “Por la publicación que hicimos en la página que tenemos de Facebook, se contactó un enfermero para hacerle las curaciones y lo tiene en tránsito. Mirá que yo he rescatado perros en muy mal estado, pero nunca vi algo así”.

Así quedó Girasol tras ser atacado por un desalmado.

Por este motivo, la salvadora de animales solicita a los vecinos de Colonia Nueva Esperanza que aporten información para dar con el responsable del maltrato animal que sufrió Girasol. “No puede ser que nadie haya visto algo. El perro resistió una semana con ese dolor. No está bien que alguien haga esto así, si es capaz de hacer algo tan terrible, no quiero pensar qué más podría hacer”, se lamentó.

Cómo hacer para ayudar a los refugios de animales de Neuquén

La pareja hace tartas los viernes para vender y poder ayudar a saldar las deudas con dos veterinarios. “Tenemos una deuda que ronda los 100 mil pesos entre una veterinaria de Alta Barda”, explicó al medio local LM Neuquén.

Para quienes puedan colaborar con el costo de la veterinaria para curar a este perro encontrado en La Meseta, en un estado lamentable, de los medicamentos o bien para tener animales en tránsito pueden comunicarse al teléfono 2996 33-0143 o bien por el Facebook “De corazón un corazón”.

Girasol fue tratado con mucho amor por quienes lo rescataron.

Una vez que se recupere, en un plano que no será menor a 60 días, Girasol quedará en situación de adopción. deben buscar un hogar donde pueda recuperar la confianza.