Como si del ágora de Atenas se tratara, en los últimos años Twitter se convirtió en el espacio público para compartir opiniones políticas. La red social de origen estadounidense es la favorita de los internautas para participar en debates de todo tipo, y la reciente muerte de la reina Isabel II desató una nueva ola de discursos para enfrentar.

Entre los cientos de miles de tuits provocados por la muerte de la longeva monarca, un comentario por parte de un influencer venezolano llamó la atención de los internautas argentinos de la peor manera, provocando una hilera de acaloradas respuestas y divertidos memes.

John Patrick Acquaviva (@JPAFS) tiene en Twitter unos 166 mil seguidores y allí suele exponer sus críticos pensamientos sobre la realidad de Venezuela y otros temas de política internacional. El pasado jueves 8 de septiembre, después de expresar sus condolencias hacia la familia real, el influencer realizó un fuerte comentario hacia los argentinos en relación con la muerte de la reina.

"Si no fuera por el Imperio Británico los argentinos aún usarían señales de humo, y al mismo tiempo son los que más odio tienen a los británicos en Latinoamérica, repito lo que he dicho en el pasado, los argentinos son los españoles de Latinoamérica", escribió Acquaviva en un tuit que desde entonces se volvió viral entre los internautas del país.

Si no fuera por el Imperio Britanico los argentinos aun usarian señales de humo, y al mismo tiempo son los que mas odio tienen a los britanicos en latinoamerica, repito lo que he dicho en el pasado, los argentinos son los españoles de Latinoamerica. — John P. Acquaviva (@JPAFS) September 12, 2022

El comentario habría sido provocado por la reacción de los argentinos a la muerte de la monarca, que para Acquaviva fue una auténtica tragedia: "Una pérdida irremplazable, una Reina inigualable. QEPD", escribió el día del fallecimiento junto con una foto antigua de la reina. Los tuiteros argentinos, sin embargo, tomaron el suceso con humor, elevando el nombre de Mirtha Legrand a la cima de las Tendencias y realizando varios comentarios relacionados con las Islas Malvinas.

La actitud crítica de los internautas argentinos hacia el fallecimiento de la monarca inglesa no fue apreciada por Acquaviva, quien el mismo día, pero poco después, expresó en otro tuit su primer mensaje sobre la relación entre Inglaterra y la Argentina. "Argentinos pueden celebrar la muerte de la Reina, pero no podrán recuperar las Malvinas. Disfruten su gobierno socialista y su inflación", escribió el influencer.

La reacción de los argentinos al "palo" del influencer venezolano enamorado de Inglaterra

Como era de esperar, los tuiteros argentinos no reaccionaron con gracia al comentario del influencer: "Siempre el mismo discurso ridículo que si los europeos no descubrían y hacían su genocidio en América los latinos íbamos a usar señales de humo, mucha ayuda también hicieron en África y Asia cuando metieron sus sucias manos destruyeron países como Myanmar, Kenya, Sudáfrica, etc", defendió un comentarista.

entiendo que es envidiable la superioridad que manejamos pero todo un límite no es sano esa obsesión https://t.co/48FRqriuob pic.twitter.com/yEuKNtBmWX — mar (@willowfleur_) September 13, 2022

"Me entero que El Virreinato De Rio De La Plata lo creo Inglaterra, no soy erudito de la historia pero que tiene que ver Inglaterra con ayudar Argentina más allá de ser un socio comercial temporal?, Le debemos todo el desarrollo que tuvo Venezuela a USA porque compro el petróleo?", señaló otro.

A los argumentos con base histórica también se le sumaron los incontables memes de figuras históricas argentinas y los ácidos comentarios de los internautas argentinos. "Con la domada que le están pegando en los comentarios, este tuit va a terminar en Jesús María", comentó el comediante argentino Pablo Molinari, sumándose a la diversión.