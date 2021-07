Por Francisco Nutti

La nueva ley de Alquileres ayudó a equilibrar la balanza y establecer contratos más justos, pero los precios siguen creciendo a ritmo escandaloso. Hoy, el Salario Mínimo Vital y Móvil, que apenas supera los $27.000, no alcanza para alquilar un monoambiente con características medias, sin considerar expensas, servicios y otros gastos.

Los datos surgen de un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), donde también se detalla que la mediana de las ofertas de departamentos de dos ambientes es de $ 32.000 y de los de tres ambientes $ 50.000. "Los valores que publicamos se refieren a ofertas de contratos nuevos. Es decir, no son los que se regulan por ley. Por otro lado, no existen datos públicos sobre lo que pagan los inquilinos mes a mes así que no hay forma de conocer su evolución más que haciendo consultas", dijo en diálogo con "Crónica" la licenciada en economía y vocera del CESO, Virginia Brunengo.

"La ley tiene una especie de vacío, si bien intenta regular los precios, no abarca los valores de los contratos que van a iniciarse. Simplemente regula los aumentos dentro de un mismo contrato y esto significa que cuando un inquilino quiera continuar en la vivienda en la que se encuentra, es decir hacer una renovación, la ley no regula sobre las renovaciones y, en ese sentido, los propietarios pueden aplicar el aumento que se les ocurra", continuó.

. En el último año, el costo de alquilar un monoambiente se incrementó un 47,4%.

En cuanto al diagnóstico de la situación habitacional de los inquilinos, Brunengo explicó que "lo más claro es que los aumentos salariales están siendo insuficientes para alcanzar los incrementos que se ven en los precios. En plena crisis económica, este aumento significa que tengan que disminuir su calidad de vida, ya sea compartiendo una vivienda o renunciando a otros gastos que están realizando para poder solventar los alquileres".

Por último, precisó que es "muy poco serio" hacer una proyección de acá a un año. "El contexto es cambiante, no solo por cuestiones macroeconómicas propias del país sino porque estamos en medio de una pandemia. Además, están las elecciones en el medio", cerró.

Aumentos mensuales

Según el estudio del CESO, los monoambientes se mantuvieron en el mismo valor con respecto a junio, mientras que los departamentos de 2 ambientes subieron 6,7% y los de 3 lo hicieron 11,1%. Asimismo, en los últimos 12 meses, el costo de alquilar un monoambiente en Capital Federal se incrementó un 47,4%. En los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 45,5% y de 56,3% en los de 3 ambientes. Por otro lado, el último dato de inflación indica que la inflación fue de 50,2% para el mismo período.

El Índice para Contratos de Locación que publica diariamente el BCRA muestra un incremento de 42,0% entre mediados de julio de 2020 y mediados de julio de 2021.

La palabra de los inquilinos

Para Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, la relación del precio de los alquileres con los salarios ha llegado al límite. "Se tiene que terminar este espiral de aumentos que afectan no solo el acceso a la vivienda, sino a la recuperación económica del país. Si el Estado no interviene en los precios de los alquileres, no creo que haya posibilidad de crecimiento económico y mucho menos de recuperación del consumo", aclaró.

Sobre las renovaciones, el también presidente de Inquilinos Nacional argumentó que "es la respuesta al congelamiento de precios que hubo hasta abril y la implementación de la ley de alquileres. Estamos en un momento de disputa muy fuerte sobre los ingresos. El mercado apuesta a quedarse con más ingresos, nosotros a defenderlos. Hay que regular el precio en relación al valor de las viviendas y hay que congelar el valor de los alquileres".

"Lo que acá está en crisis es el sistema de acceso a la vivienda completamente mercantilizado, y nosotros lo que planteamos es que el Estado tenga un rol central. Para mí, hay que volver a discutir un congelamiento de los precios y la aplicación de la ley de abastecimiento porque si el gobierno cada vez que toma una medida para regular el mercado reacciona sacando las viviendas del mercado, estamos en problemas", finalizó.

La respuesta de los inmobiliarios

"Crónica" consultó a la vicepresidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, Marta Liotto, quien señaló que "El valor de las locaciones se ha disparado porque forma parte del plano económico del país, pero más allá de eso, es una consecuencia de la ley de alquileres".

"Cuando salió la ley, los alquileres se dispararon de forma automática porque el mercado locativo funciona a través de la oferta y la demanda. En ese momento, alrededor del 30% de los inmuebles se retiraron del mercado; los propietarios decidieron ponerlos a la venta o cerrar y esperar a lo que sucede a futuro. Al no contar con ellos, se elevaron los valores".

Renovación

"Nosotros tenemos que utilizar el índice que publicar el Banco Central. Realmente estamos en un 70% más caro. No es que son precios descolgados de la realidad. No se olviden que estamos llegando a un 50% de inflación anual y los valores de los alquileres venían retrasados. Hay muy poco producto, mucha demanda. Y los contratos se hacen todos. Las inmobiliarias estamos cumpliendo en informarle al propietario sobre los registros de los contratos de locación y todos los contratos que realizamos son por tres años, como marca la ley. No hay ninguna inmobiliaria que funcione fuera del mercado", concluyó.