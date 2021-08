No es secreto para nadie que La Voz Argentina está siendo un éxito televisivo. Sin embargo, debido al cambio en el modo de consumo de los usuarios, ya no puede transmitirse solo por la mal llamada “caja boba”. Ahora, los contenidos están también en plataformas online como Youtube, donde los espectadores pueden verlos cuando gusten.

Una de las cosas que permite esto, es la posibilidad para los veedores de interactuar entre ellos. Pueden ser amistosos y también hostiles, sin embargo, este tiene poco desperdicio. En el programa del pasado miércoles 25 de agosto, hubo un ida y vuelta que dio que hablar y mucho en redes sociales.

muy buena la conversación en el vivo de telefe pic.twitter.com/oP6eNRbMXs — tomi (@_sancheztomi) August 26, 2021

Cuando faltaban solo 8 minutos para que sean las 23, una de las 52 mil personas que estaba siguiendo la transmisión soltó un: “Gays no entran al cielo”. Acto seguido, una señora le replicó con mucha sabiduría que “las malas personas no entran en ningún lada. No hace falta decir que sos gay”.

Para descontracturar un poco la situación, un muchacho preguntó al aire si alguno de los virtualmente presentes tendría relaciones sexuales con Soledad Pastorutti, actual “coach” del programa. Por supuesto que lo hizo de un modo menos decoroso.

Santiago Costas y Emanuel Rivero quedaron eliminados de La Voz Argentina.

Finalmente, un usuario que efectivamente estaba atento al programa celebró el tema elegido por uno de los participantes. “Que buena canción por favor”, escribió.

De vuelta al tercer comentario, se hizo viral en Twitter, ya que la gente comenzó a reírse de la situación y de paso, contestaban la interrogante. “A la Sole se le re da”, redactó uno evidentemente entusiasmado con la propuesta. “Yo sí, no sé ustedes”, replicó otro que se sumó a la opinión de la mayoría.

En cuanto a la mencionada repercusión en la red social del pajarito, hasta el momento de escribir esta nota, cuenta con más de 50 mil “me gusta”, 1.528 retuits y 456 comentarios.

Recordemos que en este mencionado episodio, fue el turno del equipo de “la Sole” para definir qué artistas avanzaría hasta los cuartos de final. Quienes pasaron a la siguiente ronda fueron: Francisco Benitez, Alex Freidig, Patricio Mai y Luna Suárez. Esto significa que quedaron eliminados Santiago Costas y el tanguero Emanuel Rivero.