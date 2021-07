Los gatos se consideran los animales domésticos por excelencia y compiten a la par con los perros. Desde hace más de 9000 años los gatos se transformaron en nuestros animales de compañía, cuando la civilización egipcia los valoró e, incluso, adoró como dioses o pseudodioses, represetnados en expresiones artísticas.

Pero qué sucede si en un hogar un gato no sea tan "adorado" como lo hacían los egipcios, sino que sus dueños se quieren deshacer de él. En ese sentido, qué sucede si entramos a nuestras redes sociales y nos damos cuenta de que nuestra mascota se encuentra en una especie de anuncio y que lo están intentando ofrecer por internet. Con esa cruel imagen tuvo que lidiar un usuario de las rede sociales que compartió en su cuenta de Twitter cómo su propia madre daba en adopción al gato de la familia en un posteo de Facebook.

"Entre a fb después de una banda y veo a mi mamá queriendo regalar a nuestro gato", posteó, asombrado, un joven internauta en la cuenta @Capaldeus_. La publicación se transformó en un viral en Twitter, contando con 77 mil me gusta, alrededor de 2500 retuits y cientos de comentarios de lo más desopilantes.

Entre a fb después de una banda y veo a mi mamá queriendo regalar a nuestro gato pic.twitter.com/3mjVx6RqTh — Capaldeus. (@CapaIdeus_) July 29, 2021

Si bien muchos usuarios comentaron que el gato podría haber hecho macanas y travesuras para que su dueña decidiera darlo en adopción, otros se centraron en que la mujer quiso realizar una broma en Facebook y sólo tener una excusa para mostrar una tierna imagen de su "michi".

Uno de los comentarios más "likeados" fue el de @katrermo, quien posteó: "JAJAJAJA no puede ser, te descuidas y te da en adopción a vos". Otra usuaria dijo: "Mi vieja. Y eso que tengo 32, pero mis mascotas están en su casa", contó @carpincheringa, quien parece que no se hace cargo de sus animales, ya que, tras emanciparse, no se llevó sus perros y gatos a su nueva residencia.

Increíblemente, otra twittera publicó una foto de su gato, que es exactamente igual al suyo, hasta comparte las mismas manchas en su rostro: "Ayy (sic) no, por favor rescatalo jaja es primo del mío".

"La cara del gato de "bueno vieja te rompi una maceta, tampoco la pavada"; "Regalá a tu mamá"; "Echala de tu casa, no merece el perdón de nadie"; "Ah nooo, desheredala como madre", fueron otros de los cientos de comentarios de usuarios fanáticos de los "michi".

¿Cuáles son los beneficios de tener un gato como mascota?

Principalmente, los gatos pueden ser muy beneficiosos para la salud mental de las personas. Esto fue comprobado por estudios científicos realizados por la Universidad de Bloomington en Indiana, que determinaron que los gatos tienen un impacto positivo en las áreas cognitivas y la actividad cerebral de los seres humanos. Sólo con acariciarlos puede ser muy terapéutico y ayuda a relajar las tensiones diarias.

El estudio, en el que participaban más de 7000 personas concluyó que con sólo ver videos de gatos aumenta la energía y las emociones positivas en aquellos que lo hacen, y disminuye los sentimientos negativos. Asimismo, los gatos disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Acariciar con frecuencia a tu gato es un método eficaz para controlar la ansiedad.

Los gatos reducen el estrés de las personas al acariciarlos.

Así, está demostrado que las personas que conviven con ellas disminuyen su nivel de estrés y la presión arterial, factores que están muy relacionados con las enfermedades cardíacas, incluyendo los accidentes cerebro vasculares. Desde la Universidad de Missouri, los científicos descubrieron que los niños con autismo que tenían mascotas en su entorno mejoraban su interacción social.

Por otro lado, los ronroneos de los gatos, es decir la vibración vocal que producen, podría mejorar el estado y recuperación de estructuras corporales como huesos, tendones y músculos. El ronroneo, como la voz, es diferente en cada animal, pero sus frecuencias varían entre 20-150 Hz. Actualmente se están utilizando frecuencias de 18-35 Hz en terapias de estimulación biomecánica en humanos.

Desde el punto de vista social y amoroso, diversos estudios afirman que casi un 90% de las mujeres elige a hombres que cuentan con mascotas en sus casas y, específicamente, con gatos.