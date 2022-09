Con una amplia y nutrida convocatoria espontánea, miles de ciudadanos marcharon hacia Plaza de Mayo, este viernes 2 de septiembre decretado feriado nacional por el Presidente con el objetivo de apoyar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el jueves por la noche, fue víctima de un intento de magnicidio, en las inmediaciones de su vivienda situada en el barrio porteño de Recoleta donde un hombre le gatilló con un arma a unos pocos centímetros de su rostro.

Crónica HD, estuvo en Plaza de Mayo donde miles de personas se congregaron para repudiar los hechos acontecidos, y hablar con participantes de la jornada de movilización. Tal fue el caso de un hombre que sin dudarlo, dijo a este medio: "Es el momento en el que tenemos que estar acá los autoconvocados porque está en peligro la Patria y nuestra dirigenta".

En ese sentido, hizo referencia a la vicepresidenta a quien señaló como quien "dejó un pueblo empoderado, y enseñó que al momento que nuestros dirigentes no respondieran a las necesidades de la defensa del Pueblo, teníamos que agarrar la bandera y salir".

Al ser consultado sobre lo que le provocó la imagen en la que la ex presidenta fue víctima del atacante que gatilló un arma de fuego a centímetros de su rostro, el entrevistado sostuvo que el episodio que tuvo lugar el jueves por la noche, "lo retrotrae a la etapa en la que muere Perón y empieza la Triple A y los grupos de derecha del peronismo, a perseguir y matar dirigentes, a secuestrar y hacer desaparecer compañeros".

Otro de los movilizantes que se hizo presente desde General Pacheco, partido de Tigre, quien se autodefinió como "trabajador de clase media", contó que por voluntad propia "cerraron sus locales comerciales" en repudio al atentado "terrible".

"Esto trasciende todos los partidos políticos, gustos e ideologías", remarcó el hombre sobre lo sucedido y su participación en la movilización.

Respecto al ataque del que fue víctima la vicepresidenta, manifestó: "Es muy fuerte, desde Lisandro de la Torre para acá no hubo algo tan tremendo ni cruel como lo que pasó anoche, que por suerte no se llevó a cabo porque hoy tendríamos un problema más grave, una plaza diferente".

Además, sostuvo que en esta marcha, a diferencia de otras, el sentimiento común es de "congoja y falta de alegría". "Porque el pueblo está dolido", agregó.

Asimismo, puntualizó: "Las instituciones se tienen que defender al cien por ciento porque sino se convierte en un país más violento del que ya tenemos".

Otro hombre que viajó desde el partido de La Matanza expresó que se hizo presente en la movilización, "para defender a Cristina en primer lugar, y en segundo lugar, a la democracia". "Nos parece que está amenazada por estos intentos de magnicidio que nos retrotrae a lo peor de nuestra historia", sentencio.

En ese sentido, concluyó: "Creemos que tenemos que convivir en democracia, para eso estamos acá. Defender en este momento a Cristina, también es defender a la democracia".

"Me pasó por la cabeza los años de represión, fue muy feo", destacó y agregó: "Por eso decidimos venir a bancar siempre a Cristina, siempre con ella".

Miles de personas se movilizaron este viernes (Télam).

No obstante, otro hombre que fue consultado por este medio sobre el impulso que lo llevó a hacerse presente en la marcha, respondió: "Esto es algo que llevamos en el corazón todos los peronistas, luchamos por la compañera porque ha traído muchas cosas para toda la gente, por eso la apoyamos a morir".

"Vine porque esto no se puede tolerar más, hay una escalada de violencia que no para, y estas son las consecuencias", dijo otro participante, quien hizo hincapié en la necesidad de "bajar un cambio" de los dos lados políticos, para no fomentar más odio en la sociedad.